Ho. Mobile, 20 GB in più ai primi clienti a 2€

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile sta stuzzicando i suoi primi clienti a passare all’offerta Ho. 8.99 per poter disporre di 50 GB di traffico Internet oltre alle chiamate illimitate e agli SMS illimitati. I clienti coinvolti in questa particolare attività promozionale sono quelli che avevano sottoscritto la prima offerta dell’operatore virtuale di Vodafone, quella cioè che prevedeva “solo” 30 GB di traffico Internet 4G al costo di 6,99 euro al mese.

Questa promozione viene comunicata ai clienti coinvolti attraverso una notifica dell’applicazione ufficiale dell’operatore virtuale. Il cambio di piano, ovviamente, non è in alcun modo obbligatorio. Semplicemente, l’operatore virtuale sta proponendo ai suoi primi clienti 20 GB in più aggiungendo solo 2 euro al mese senza dover passare all’offerta principale che, invece, costa 12,99 euro al mese. Nel caso di accettazione, il passaggio a Ho. 8.99 sarà effettuato gratuitamente.

Nella comunicazione si legge che la velocità massima in download in 4G è limitata a 60 Mbps contro i 30 Mbps dell’offerta canonica. Un dettaglio interessante in quanto significa che i clienti manterranno la velocità massima offerta loro al momento del lancio dei servizi di Ho. Mobile. Successivamente, infatti, le nuove utenze furono limitate a 30 Mbps.

L’offerta Ho. 8.99 include sempre tutti i servizi accessori che l’operatore virtuale di Vodafone propone da sempre a tutti i suoi clienti. Per esempio, l’hotspot, l’avviso di chiamata, il trasferimento di chiamata, la segreteria telefonica ed altro. I numeri a pagamento 199, 144, 166 e 899 sono già disabilitati. Bloccati sin da subito, invece, i servizi digitali a pagamento.

Maggiori dettagli sulla tariffa direttamente all’interno del sito di Ho. Mobile.