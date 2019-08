Kena Mobile lancia Kena 6,99 Summer a 6,99 euro

Filippo Vendrame,

Kena Mobile ha deciso di chiudere dopo appena pochi giorni dall’inizio della sua commercializzazione l’offerta operator attack Kena 5,99 Summer. Tale speciale tariffa è stata sostituita da Kena 6,99 Summer che prevede i medesimi contenuti ma ad un prezzo più alto. Entrando nello specifico, questa nuova speciale offerta rimarrà disponibile sino al prossimo 9 settembre, salvo modifiche da parte dell’operatore virtuale.

Kena 6,99 Summer offre, a chi la sottoscriverà, chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G. Il tutto al costo di 6,99 euro. Gratuito il costo di attivazione. Questa offerta, però, non è per tutti, trattandosi di una soluzione operator attack. Kena 6,99 Summer può essere sottoscritta solamente dai nuovi clienti che porteranno il loro numero da Iliad e da un qualsiasi operatore virtuale ad eccezione di Ho. Mobile e da quelli che utilizzano la medesima piattaforma di Kena Mobile. Il costo per la SIM è pari a 5 euro.

Per la tariffazione dei dati, in caso di superamento della soglia mensile, si applicano le condizioni previste dal Piano Base Kena, a meno di Opzioni aggiuntive attive sulla linea. I minuti e gli SMS illimitati devono essere utilizzati in modo lecito, secondo buona fede e correttezza, e conformemente agli artt. 10 e 11 delle Condizioni generali di contratto e norme d’uso della SIM.

Kena 6.99 Summer si può attivare direttamente online, dall’app Kena Mobile e presso i negozi autorizzati. Infine, si ricorda che Kena Mobile è l’operatore virtuale di TIM e quindi si appoggia alla sua rete per offrire servizi voce e dati.

Maggiori informazioni sulla tariffa direttamente all’interno del sito ufficiale di Kena Mobile.