Paper Tablet Moleskine: come funziona e prezzo

Si scrive su carta ma quanto scritto compare poi su computer, smartphone o tablet pc. Non è una “magia” ma quanto permette di fare il Paper Tablet di Moleskine. Uno strumento composto da un taccuino all’apparenza normale e da una speciale penna. L’obiettivo del Paper Tablet è quello di consentire alle persone di poter scrivere alla vecchia maniera, potendo contare sul fatto che quanto scritto sarà immediatamente digitalizzato.

Per chi non si trova con i pennini digitali dei tablet pc, trattasi di una soluzione particolarmente interessante che unisce il modo “classico” di prendere appunti con le nuove tecnologie.

Paper Tablet Moleskine come funziona

Il Paper Tablet della Moleskine è composto da due parti: da un’agenda (Moleskine Paper Tablet) e da una penna (Moleskine Pen+). Come detto, all’apparenza può sembrare un normale set tradizionale per prendere appunti alla vecchia maniera. In realtà, trattasi di un piccolo gioiellino tecnologico.

Il segreto del Paper Tablet Moleskine è nelle pagine dell’agenda. All’interno di ogni pagina è presente un pattern invisibile che viene interpretato dalla Moleskine Pen+ attraverso una mini camera ad infrarossi. In questo modo il pennino riesce a riconoscere dove si trova all’interno del taccuino e a trasferire gli appunti presi a mano dalla pagina allo schermo del computer o del dispositivo mobile, in tempo reale.

La sincronizzazione delle note avviene attraverso un’applicazione dedicata e sviluppata per molteplici piattaforme. Tutto quello che sarà scritto, quindi, sarà automaticamente digitalizzato. Gli appunti potranno quindi essere condivisi con amici o colleghi di lavoro o utilizzati per altri scopi. Il pennino va ricaricato ciclicamente attraverso un cavo USB dato in dotazione.

Il tutto caratterizzato dalla classica qualità di Moleskine. Il pennino, infatti, è molto elegante e l’agenda su cui si scrive presenta un look particolarmente raffinato.

Paper Tablet Moleskine è indicato per gli studenti che si tanno preparando al Back School ed hanno bisogno di uno strumento particolare per prendere appunti.

Paper Tablet Moleskine: prezzo:

Paper Tablet Moleskine può essere acquistato in varie soluzioni. Si può compare la sola penna, la penna con l’agenda o il tutto con un’elegante custodia.

Moleskine Pen+ : 199 euro.

Moleskine Pen+ con Moleskine Paper Tablet : 229 euro.

Moleskine Pen+ con Moleskine Paper Tablet e astuccio: 249 euro.