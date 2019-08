Netflix su Xbox: come si usa

Filippo Vendrame,

Netflix offre agli abbonati un ampissimo archivio di film, serie TV, cartoni animati e documentari. Questa piattaforma di streaming, da diversi anni anche in Italia, propone diverse tipologie di abbonamenti. Tutti, comunque, permettono di visualizzare gli stessi contenuti. E’ possibile accedere all’offerta di Netflix da diversi dispositivi. Non solo smartphone o tablet pc ma anche computer, console, Smart TV, speciali media center ed altro.

Sicuramente, le console come le Xbox di Microsoft rendono l’utilizzo di Netflix più interessante. Le console, infatti, diventano così dei veri e propri mini media center. Il segreto è nella disponibilità di un’app ufficiale per queste piattaforme che funziona sostanzialmente come quella per smartphone.

Netflix su Xbox: guida

Netflix è presente come app su Xbox 360, Xbox One, Xbox One S e Xbox One X. L’applicazione si scarica direttamente dal relativo market delle app e l’interfaccia, di fatto, è sostanzialmente molto simile a quella degli smartphone o dell’app per PC.

Questo significa che una volta effettuato l’accesso attraverso le proprie credenziali, ci si troverà di fronte ad un ambiente già noto e quindi di facile utilizzo.

Vale la pena di notare che sebbene le app per Xbox consentano l’accesso agli stessi contenuti, in realtà ci sono delle differenze a seconda delle console utilizzate.

Su Xbox 360 sarà possibile visualizzare i filmati solamente alla risoluzione massima di 720p. I titoli con il simbolo HD si possono guardare in alta definizione, se la connessione a Internet supporta una velocità di almeno 5 megabit al secondo.

Su Xbox One, invece, è possibile accedere ai contenuti video in streaming ad una risoluzione massima di 1080p. Richiesta sempre una linea da almeno 5 megabit al secondo.

Su Xbox One S e Xbox One X, invece, i filmati possono arrivare alla risoluzione 4K. I titoli con simbolo Ultra HD si possono guardare in ultra alta definizione se la connessione a Internet supporta almeno 25 megabit al secondo.

Netflix è disponibile in HDR su Xbox One S e Xbox One X. Per il 4K e l’HDR servono anche televisioni o display che supportano tali tecnologie.