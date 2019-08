Galaxy Note 10 e Note 10+, l’offerta di 3 Italia

Filippo Vendrame,

Samsung ha da poco annunciato i nuovi Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+. Trattasi di due nuovi phablet Android dalle grandi prestazioni in grado di diventare il perfetto baricentro sia dell’intrattenimento che della produttività di una persona. Prodotti sofisticati ma anche costosi. 3 Italia, brand di Wind Tre, ha deciso di inserire subito i nuovi nati della casa coreana all’interno dei suoi listini per consentire ai suoi clienti di poterli acquistare attraverso un’offerta rateale.

Un modo per poterli acquistare senza dover dare fondo in un colpo solo al budget della carta di credito.

Galaxy Note 10 e Note 10+ con 3 Italia

Lo schema dell’offerta di 3 Italia per i nuovi Galaxy Note 10 è molto semplice. I nuovi nati potranno essere acquistati con anticipo zero grazie al finanziamento Compass. Più nello specifico, in abbinamento al piano tariffario ALL-IN Power Special Edition che offre minuti illimitati, SMS illimitati e 100 GB a 11,99 euro, i clienti dell’operatore potranno avere il Galaxy Note 10 aggiungendo 22,99 euro al mese per 30 mesi o il Galaxy Note 10+ a 26,99 euro al mese per 30 mesi.

La medesima offerta è disponibile anche in versione “FREE” aggiungendo 5,99 euro al mese. I clienti dell’operatore potranno anche scegliere di acquistare a rate i nuovi phablet attraverso l’opzione “Vendita a Rate 3“. In questo caso il Galaxy Note 10 si potrà avere con un anticipo di 99,99 euro al mese e poi 30 rate mensili da 22,99 euro. Per il Galaxy Note 10+, invece, si dovrà pagare un anticipo di 129,99 euro e poi 30 rate mensili da 26,99 euro.

Maggiori informazioni su questa nuova offerta dell’operatore direttamente all’interno del suo sito ufficiale.