Need for Speed Heat arriva l’8 novembre: trailer

Marco Locatelli,

Ghost Games, uno studio di Electronic Arts ha annunciato oggi Need for Speed Heat, l’ultimo racing game di sfide su strada alla polizia.

Il gioco – si legge sul comunicato stampa – approfondisce ed espande tutto ciò che i fan di Need for Speed amano: massima personalizzazione, autentica cultura automobilistica urbana e una trama avvincente che ti coinvolge nel gioco.

Need for Speed Heat porta i propri fan a Palm City, un nuovo mondo aperto in cui i piloti di strada si sono radunati per far conoscere i loro nomi. Di giorno, i giocatori competono nelle Speedhunters Showdown, competizioni autorizzate in cui guadagnano crediti per personalizzare e migliorare il proprio garage di auto ad alte prestazioni.

Di notte, rischiano invece tutto per costruire la propria reputazione in gare clandestine mentre una task force di poliziotti corrotti si aggira per le strade, pronti a braccare i corridori e rubare tutti i loro guadagni. Le strade, i rischi e le corse non finiscono mai in questo “street racer game” in cui un giocatore può buttarsi a capofitto con il proprio team per costruire un garage pieno di auto da sogno e rendere la città il proprio parco giochi senza fine.

Stiamo offrendo più opzioni che mai affinché ogni giocatore sia unico e si faccia conoscere – ha dichiarato Riley Cooper, direttore creativo di Ghost Games – I nostri fan sono stati chiari sul fatto che vogliono più auto, più personalizzazione e più sfide e ci stiamo focalizzando su ogni aspetto. Dallo stile del proprio personaggio alle prestazioni della propria auto e al proprio personale stile di guida, alimenteremo la creatività di tutti con questo nuovo gioco.

I fan che preordineranno l’edizione standard riceveranno nel gioco un’esclusiva Mitsubishi Evolution X K.S Edition. Preordinando l’edizione Deluxe si aggiungeranno altre tre auto K.S Edition (BMW i8 Coupé, Mercedes C63 AMG Coupé, Chevrolet Corvette Grand Sport), l’ accesso a un’esclusiva edizione deluxe di abiti per il proprio personaggio e maggiori guadagni delle valute di gioco e dei punti Reputazione. Chiunque preordini Need for Speed Heat da Need for Speed Payback per qualsiasi formato, riceverà anche uno sconto del 10% come premio fedeltà.

Need for Speed Heat verrà lanciato l’8 Novembre, 2019 per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Entra nel gioco per primo dal 5 novembre 2019 con EA Access e Origin Access Basic per goderti fino a 10 ore di gioco come parte della versione di prova First Play, oppure iscriviti a Origin Access Premier per ottenere l’accesso completo su PC.