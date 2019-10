Virgin Galactic, le tute per il viaggio spaziale

Candido Romano,

Dopo le tute spaziali della NASA, che saranno utilizzate per il ritorno sulla Luna con il progetto Artemis, anche Virgin Galactic cala gli assi svelando le tute spaziali. Questa volta però la situazione è un po’ diversa: la compagnia aerospaziale del miliardario Richard Branson ha presentato delle vere e proprie “tute”, nel senso che saranno realizzate in collaborazione con Under Armour, noto brand statunitense di abbigliamento sportivo.

A parte lo strano caso dell’annuncio di queste tute spaziali proprio un giorno dopo la NASA, quelle di Virgin Galactic avranno uno scopo molto diverso, come diversi saranno anche i viaggi che affrontano le due realtà, una pubblica e l’altra privata. Quelle di Virgin Galactic sono tute spaziali che saranno indossate da esseri umani per affrontare un viaggio suborbitale con tanto di assenza di peso di alcuni minuti. Tutt’altra cosa farà invece la NASA, che vuole arrivare sulla Luna con un equipaggio umano.

I passeggeri di Virgin Galactic invece pagheranno un prezzo piuttosto salato: 250mila dollari per un volo di 90 minuti. L’esperienza sarà però del tutto inedita: durante la presentazione Branson ha annunciato che i primi voli avverranno già dalla fine del 2019 e anche il miliardario CEO vestirà i panni dell’astronauta durante il primo viaggio dell’azienda.

Le tute sviluppate in collaborazione con Under Armour sono quindi meno goffe e molto più sportive rispetto a quelle NASA. il completo è formato da una giacca prodotta in edizione limitata, una tuta spaziale, una di allenamento e anche calzature. Questi sono stati testati in laboratorio per simulare le varie fasi del volo spaziale e prevedono anche una personalizzazione con la bandiera dello Stato d’origine.

Il tessuto è composto da texture UA RUSH a base minerale, che contribuisce sia alla regolazione della temperatura che alla gestione del sudore. Inoltre la tuta è completamente colorata in blu e aderente, con tanto di finiture dorate che sono state ispirate dai raggi solari. C’è anche un sistema di comunicazione integrato e diverse tasche.