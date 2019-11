Microsoft Edge, ecco il nuovo logo

Filippo Vendrame,

Il nuovo Edge basato su Chromium disporrà di un nuovo logo. La notizia non stupisce, ovviamente, in quanto Microsoft ha scelto di rivedere completamente il suo browser e quindi era lecito immaginare che anche il logo sarebbe cambiato. Logo che finalmente è stato svelato anche se in maniera del tutto particolare.

Il nuovo logo del futuro nuovo browser Edge è stato individuato all’interno di una sorta di “mini gioco” presente nelle sue ultime versioni di sviluppo del ramo “Canary“. Rispetto all’attuale logo che in qualche modo richiama quello del vecchio Internet Explorer, quello nuovo è tutto nuovo e riflette anche la tendenza grafica che la casa di Redmond sta seguendo anche con i loghi delle altre sue app come quelle di Office.

Il nuovo logo richiama sempre la lettere “E” di Edge ma questa volta lo fa attraverso un’impostazione grafica che in qualche modo richiama un’onda colorata con tonalità che passano dal verde al blu. Sicuramente Microsoft spiegherà prossimamente il significato della scelta del nuovo logo che comunque appare molto più moderno e in linea con lo stile grafico attuale delle soluzioni della società.

Questo nuovo logo arriva a distanza di circa 4 anni dal debutto di quello precedente e troverà spazio ufficialmente nella versione finale del nuovo browser Edge.

Non è ancora dato di sapere quando il nuovo browser debutterà ufficialmente. Attualmente è in versione beta ed è lecito ipotizzare che possa essere rilasciato contestualmente al rollout di Windows 10 20H1. Se ne saprà comunque di più sicuramente nel corso delle prossime settimane.