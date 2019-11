Black Friday Amazon: chiavette Lightning per iPad

Marco Grigis,

L’appuntamento con il Black Friday, la tornata di sconti vantaggiosi prima del Natale, è finalmente arrivato: su Amazon è possibile approfittare di moltissimi sconti, su migliaia di prodotti. Un’occasione unica anche per rinnovare il proprio parco di gadget tecnologici e periferiche, come ad esempio delle utilissime chiavette Lightning da abbinare al proprio iPad.

Con il lancio di iPadOS, il nuovo sistema operativo per i tablet di Apple nato da iOS 13, è finalmente possibile sfruttare lo storage esterno. Per i possessori di un nuovo iPad Pro è molto facile approfittare di questa possibilità, considerando come questi dispositivi siano dotati di un’ormai diffusissima porta di comunicazione USB-C. Per gli iPad classici, o comunque le versioni meno recenti ma compatibili con iPadOS, serve dotarsi di appositi accessori. Questi tablet presentano infatti un ingresso Lightning, una porta proprietaria di Cupertino, e di conseguenza non possono approfittare delle potenzialità delle chiavette USB-C.



Per ovviare a questa problematica, moltissimi produttori hanno deciso di mettere in vendita delle chiavette con ingresso Lightning, affinché siano compatibili con tutti i dispositivi aggiornati a iPadOS. E, grazie al Black Friday di Amazon, alcune proposte potranno essere acquistate a un prezzo davvero vantaggioso.

Chiavette Lightning per iPad su Amazon

Prima di cominciare, è bene sottolineare come non tutte le chiavette Lightning vengano automaticamente riconosciute da iPadOS. Alcune richiedono infatti delle applicazioni proprietarie per poter essere utilizzate come drive esterno – applicazioni comunque disponibili gratuitamente su App Store – altre necessitano invece di alimentazione. Se dopo aver collegato la propria chiavetta al tablet dovesse apparire un messaggio relativo all’impossibilità di alimentare il device, sarà sufficiente dotarsi del classico adattatore da Lightning a USB di Apple. In caso la chiavetta non dovesse essere riconosciuta, invece, utile sarà chiedere informazioni al produttore. Un buon consiglio è quello di verificare le recensioni su Amazon, per scoprire il parere di utenti in possesso della medesima versione di iPad.

Qarfee Memoria USB 64GB 4 in 1 : una soluzione 4 in uno con porta Lightning, USB classica e adattatore USB-C, per uno storage rapido e veloce. È offerta a 34.19 euro, acquistala su Amazon;

: una soluzione 4 in uno con porta Lightning, USB classica e adattatore USB-C, per uno storage rapido e veloce. È offerta a 34.19 euro, acquistala su Amazon; YZPUSI, chiavetta Lightning 3-1 : dallo storage di 32 GB, offre la possibilità di sfruttare USB-C, Lightning e la classica porta USB. È offerta a 14.39 euro, acquistala su Amazon;

: dallo storage di 32 GB, offre la possibilità di sfruttare USB-C, Lightning e la classica porta USB. È offerta a 14.39 euro, acquistala su Amazon; Qarfee Memoria USB 32GB 4 in 1 : la versione più economica dell’esemplare poc’anzi citato, in colore rosso e sempre in modalità 4 in 1. È proposta a 18.69 euro, acquistala su Amazon;

: la versione più economica dell’esemplare poc’anzi citato, in colore rosso e sempre in modalità 4 in 1. È proposta a 18.69 euro, acquistala su Amazon; AUELEK Lettore di Schede di Memoria 4 in 1 Esterno : la soluzione per chi fosse alla ricerca di un card-reader, che sia compatibile con Lightning ma anche con le più comuni connessioni USB. Disponibile a 11.19 euro, acquistalo su Amazon;

: la soluzione per chi fosse alla ricerca di un card-reader, che sia compatibile con Lightning ma anche con le più comuni connessioni USB. Disponibile a 11.19 euro, acquistalo su Amazon; Looffy Chiavetta USB 32 GB: una soluzione Lightning, USB e USB-C per trasferire velocemente i propri file da un dispositivo all’altro. È proposta a 21.59 euro, acquistala su Amazon.

Si ricorda come i prezzi, destinati solo al Black Friday, potrebbero essere soggetti a varizioni.