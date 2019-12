OnePlus Concept One, concept phone al CES 2020

Luca Colantuoni,

Qualche giorno fa, il CEO Pete Lau aveva annunciato la presenza di OnePlus al CES 2020 di Las Vegas, pubblicando un messaggio su Twitter. OnePlus ha svelato oggi che verrà presentato un concept phone, denominato Concept One. Non sono stati divulgati dettagli sul dispositivo, per cui è possibile fare solo ipotesi sul design.

Il tweet “We’ll show you something special” (Vi mostreremo qualcosa di speciale) indica chiaramente un prodotto mai visto prima. Quindi non si tratta sicuramente della futura serie OnePlus 8 composta da almeno tre modelli (base, Pro e Lite), dei quali circolano indiscrezioni da alcune settimane. Il nome Concept One suggerisce chiaramente che lo smartphone sarà il primo di una nuova serie.

We'll show you something special. See you in Las Vegas.😎 https://t.co/22Vb4Gr0Zk — Pete Lau (@PeteLau) December 13, 2019

Nel comunicato stampa viene sottolineato che OnePlus Concept One rappresenta “una nuova visione di tecnologia e di approccio progettuale alternativo per il futuro degli smartphone“. È presente anche la frase “esperienza fluida, veloce e burderless“, ovviamente riferita alla frequenza di refresh dello schermo, alle prestazioni e al sistema operativo OxygenOS.

Come si può leggere nell’immagine, il Concept One avrà un design alternativo. Probabilmente sarà il primo smartphone pieghevole di OnePlus. I fan del produttore cinese sono già in fervente attesa dell’evento che si terrà dal 7 al 10 gennaio 2020, dalle 10:00 alle 17:00, presso il Wynn Las Vegas.

Aver dedicato quattro giorni all’evento significa che OnePlus punta molto sul nuovo dispositivo. I successori degli attuali OnePlus 7T verranno invece annunciati successivamente. Al momento ci sono varie ipotesi sulle date. Ulteriori informazioni (ufficiali e non) verranno sicuramente divulgate nelle prossime settimane.