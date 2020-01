macOS Catalina: arriva la Pro Mode?

Marco Grigis,

Le prossime versioni di macOS Catalina, il sistema operativo di Apple, potrebbero includere una funzionalità Pro Mode. È quanto si apprende dall’analisi del codice dell’ultima beta di macOS 10.15.3, consegnata qualche tempo fa agli sviluppatori. Al momento non sono note le caratteristiche nel dettaglio di questa modalità, né la possibilità di usufruirne con tutti i Mac attualmente in commercio.

Secondo quanto riferito da alcune fonti statunitensi, così come si evince dall’analisi delle stringhe del codice, in futuro macOS Catalina permetterà di approfittare di una modalità Pro. Quest’ultima dovrebbe sovrascrivere momentaneamente le impostazioni relative al risparmio energetico e alla velocità delle vendite, per poter utilizzare il proprio Mac alla massima performance possibile.

Il codice include anche un avviso per gli utilizzatori, relativo a una riduzione dell’autonomia delle batterie dei laptop quando si attiva Pro Mode:

Le applicazioni potrebbero funzionare più velocemente, ma l’autonomia della batteria potrebbe diminuire, mentre il rumore delle ventole potrebbe aumentare.

L’utente può decidere autonomamente la durata dell’attivazione di Pro Mode. Come nel caso di “Non Disturbare”, sarà possibile impostare la funzione affinché rimanga attiva fino al mattino successivo. Secondo quanto riferito da MacRumors, è probabile che l’opzione venga resa disponibile unicamente sui Mac più recenti e performanti, come il nuovo MacBook Pro da 16 pollici, ma alche per il potente Mac Pro.

Al momento non giungono conferme dirette da Apple Park e non è dato sapere se Pro Mode verrà effettivamente inserito nella release finale di macOS 10.15.3. Non resta che attendere, di conseguenza, una eventuale comunicazione da parte di Cupertino o ulteriori conferme dagli sviluppatori.