PS5, nuovi schizzi suggeriscono il design

PS5 è uno degli argomenti più chiacchierati del momento dagli appassionati di gaming: la console di nuova generazione Sony arriverà durante le prossime festività invernali, ma quale sarà il suo aspetto? Mentre Xbox Series X è già stata mostrata da Microsoft, Sony non ha ancora alzato il sipario sulla prossima piattaforma. Alcuni mesi fa erano trapelate le immagini del devkit (o almeno così pareva), ma risultano piuttosto diverse da alcuni schizzi emersi nelle scorse ore: secondo la fonte, pare che si tratti di bozze provenienti da un recente brevetto della società nipponica.

È possibile dare un’occhiata alle immagini a questo indirizzo. Sebbene non ci sia nulla di certo, lo schizzo non è lontano da come apparirebbe una normale piattaforma e somiglia particolarmente a PlayStation 4: nel caso in cui il design venisse confermato, Sony adotterebbe di nuovo un look a doppio strato per la sua prossima console. Tuttavia, potrebbe esserci un’estensione della cornice che va a formare una specie di X (se la macchina viene vista dall’alto).

Dallo schizzo, è possibile anche dare un’occhiata ai pulsanti presenti sulla console (fisicamente parlando). Anche su questo fronte, sarebbe molto simile a PlayStation 4: sono infatti presenti due porte USB, il lettore ottico per l’inserimento dei dischi e un tasto di accensione. Va tuttavia sottolineato che tempo fa una presunta “immagine reale sfocata” di PS5 è emersa in rete (disponibile sempre nell’indirizzo riportato sopra), dunque non è da escludere che tali schizzi si basino su tale scatto.

Di recente, Sony ha annunciato che non parteciperà a E3 2020, dunque non è da escludere che PS5 venga svelata prima di giugno.