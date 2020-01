AVM annuncia il FRITZ!Repeater 2400

Luca Colantuoni,

AVM ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo FRITZ!Repeater 2400 che completa la famiglia dei repeater mesh composta anche dai modelli 3000, 1200 e 600. Il dispositivo permette di aumentare la copertura della rete WiFi, sfruttando la tecnologia mesh.

Il FRITZ!Repeater 2400 ha un ingombro maggiore (76,5x155x62,6 millimetri) rispetto ai modelli 1200 e 600, in quanto integra quattro antenne per banda di frequenza. Il repeater dispone infatti di due bande distinte a 2,4 e 5 GHz che permettono di raggiungere una velocità massima di 600 e 1.733 Mbps rispettivamente, per un totale di 2.333 Mbps. Grazie alla selezione intelligente della banda (Cross Band Repeating dinamica), il FRITZ!Repeater sceglie sempre il percorso più efficiente fra il router e i dispositivi. È presente anche una porta Gigabit Ethernet per il collegamento di dispositivi privi di funzionalità wireless.

La compatibilità è ovviamente garantita con tutti i router WiFi 802.11a/b/g/n/ac, ma se nella casa è presente un router FRITZ!Box (con almeno FRITZ!OS 6.90) si può creare una rete WiFi mesh per migliorare la copertura e raggiungere velocità in download più elevate, consentendo inoltre uno streaming video più stabile. La configurazione può essere effettuata rapidamente premendo il pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup). L’interfaccia utente è molto semplice da utilizzare ed è accessibile tramite browser, smartphone e tablet.

Il FRITZ!Repeater 2400 offrirà sempre il massimo delle prestazioni, grazie ai constanti aggiornamenti distribuiti dal produttore tedesco. Il dispositivo wireless può essere acquistato presso i negozi specializzati. Il prezzo consigliato è 89,99 euro.