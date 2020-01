Amazon Music, gratis 70 giorni con Sanremo 2020

Luca Colantuoni,

Il 4 febbraio inizia la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Per l’occasione Amazon ha deciso di incrementare la prova gratuita del suo servizio di streaming musicale. Gli utenti possono infatti ascoltare tutti i brani musicali disponibili su Amazon Music Unlimited per 70 giorni, invece dei tradizionali 30 giorni.

Amazon Music Unlimited permette di ascoltare in streaming oltre 50 milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie, anche offline e tramite i dispositivi Alexa. L’offerta è valida dal 28 gennaio al 16 febbraio 2020 solo per i nuovi clienti che scelgono l’abbonamento individuale mensile. Per nuovi clienti si intendono i clienti che non stanno usufruendo o hanno già usufruito di un periodo di uso gratuito di Amazon Music Unlimited e che non sono già iscritti o sono stati iscritti ad Amazon Music Unlimited.

Lo sconto applicato all’abbonamento individuale mensile è di 15,00 euro e verrà applicato al termine del periodo di prova gratuita di 30 giorni. In pratica l’utente non pagherà i 9,99 euro previsti per il secondo mese di abbonamento, mentre ai 9,99 euro del terzo mese di abbonamento verrà detratta la somma di 5,01 euro. Ciò significa che il costo dei restanti 20 giorni sarà 4,98 euro.

Una volta esaurito lo sconto di 15,00 euro, l’abbonamento verrà rinnovato automaticamente al costo ordinario mensile di 9,99 euro. Chiaramente l’utente può cancellare l’abbonamento in qualsiasi momento, ma non potrà usufruire dell’eventuale porzione di sconto non utilizzata.

Per attivare l’offerta è sufficiente cliccare sul pulsante “Inizia ora” presente nella pagina dedicata, effettuare l’accesso all’account Amazon, selezionare Abbonamento individuale e cliccare su “Iscriviti, è gratis per 30 giorni”. I 40 giorni aggiuntivi (15,00 euro di credito) verranno automaticamente applicati all’account.