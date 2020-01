BaseLynx, stazione di ricarica modulare per iPhone

Matteo Tontini,

Scosche Industries ha lanciato due nuovi sistemi di ricarica wireless nei negozi Apple e Apple online in Italia. Prodotti pensati per lo stesso scopo, ma che hanno funzioni diverse: se, infatti, uno è più adatto all’uso casalingo, l’altro consente di ricaricare i propri dispositivi in automobile.

Il primo si chiama BaseLynx ed è una stazione di ricarica wireless modulare: l’utente ha infatti la possibilità di scomporlo e ricomporlo come preferisce, in base al numero dei device che deve ricaricare e alla tipologia. È possibile acquistare i moduli individualmente, in base alle proprie necessità e ai dispositivi utilizzati. Infatti, la piattaforma consente di posizionare gli iPhone orizzontalmente e ripristinare la loro batteria, così come disporli verticalmente in piccoli scomparti (comodi anche per gli iPad). In questo modo, in uno spazio relativamente ridotto l’utente ha la possibilità di ricaricare più dispositivi alla volta. BaseLynx può risultare piuttosto utile anche per le famiglie numerose, che grazie al sistema di ricarica wireless di Scosche Industries non devono più preoccuparsi delle prese di corrente occupate. Nella stazione è anche compreso uno spazio per un caricatore magnetico di Apple Watch.

È possibile acquistare iPhone 11 su Amazon a 799 euro

Il secondo si chiama MagicGrip ed è l’unico supporto di ricarica wireless per auto che rileva quando un telefono con tecnologia QI è perfettamente allineato sulla stazione di ricarica: poi, le sue braccia si chiudono automaticamente per tenere in modo saldo il dispositivo e caricarlo mentre l’utente è alla guida. Un ottimo strumento, insomma, per coloro che trascorrono molte ore della giornata in macchina e hanno bisogno di ricaricare il proprio iPhone mentre viaggiano.