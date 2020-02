Xbox One, come vincere l’edizione rossa Air Jordan

Matteo Tontini,

Non è una novità per Microsoft realizzare Xbox One personalizzate e, adesso, la società ha collaborato con Nike per presentare una bellissima console dedicata al brand Air Jordan. Come è possibile vedere nell’immagine in apertura dell’articolo, la Xbox One X dedicata al cestista presenta una scocca rossa, con l’iconico marchio di colore nero sulla parte superiore. Abbinato, c’è anche un controller dello stesso colore (e con il medesimo logo).

I colori e le forme di questa edizione limitata, battezzata Jordan Brand Custom, ricordano quelli delle nuove Air Jordan III Retro U (che debutteranno questo fine settimana). La cattiva notizia è che Microsoft non ha fabbricato molte di queste unità: verranno infatti distribuite come parte di un give away che la società ha organizzato – e che terminerà il prossimo 27 febbraio.

In che modo, dunque, è possibile mettere le mani su una di queste rarissime console? È semplice: basta retwittare il “cinguettio” riportato qui sotto, incrociare le dita e sperare che Microsoft vi scelga. Il retweet può contenere qualsiasi messaggio personalizzato, purché sia presente anche il riferimento all’hashtag #Xboxsweepstakes.

RT for a chance to win a Limited Edition Jordan Brand Custom Xbox One X console. NoPurchNec. Ends 2/27. Rules: https://t.co/UEucXRuVY0 pic.twitter.com/UzZVccfUhv — Xbox (@Xbox) February 13, 2020

Microsoft ha sfornato diverse Xbox One personalizzate nel corso degli anni e alcune, come questa di Nike, sono disponibili solo per un periodo di tempo molto limitato. Per esempio, una Xbox One S personalizzata ha onorato Paul Walker, altre invece erano dedicate a Minecraft e Fortnite (giusto per fare un paio di esempi).

Nel frattempo, sembrerebbe trapelata in rete un’immagine della dashboard di Xbox Series X, console di nuova generazione Microsoft che dovrebbe debuttare alla fine dell’anno.