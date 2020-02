Google Maps, arriva il nuovo tab “Go”

Marco Locatelli,

Novità in casa Google Maps. Il navigatore per definizione del colosso di Mountain View introduce infatti una nuova tab denominata “Go” che aggiunge una serie di piccole feature.

Si tratta di una opzione per dispositivi mobili grazie alla quale l’utente sarà in grado di raggiungere più facilmente la propria destinazione sfruttando mezzi di trasporto pubblico o le vie presenti nelle vicinanze.

E non è finita qua, la nuova funzione Go dà accesso a diversi sotto comandi: Destinazioni, Tragitto, Linee/Stazioni e Fermate. Quasi tutte legate – come si può evidentemente intuire dal nome – ai mezzi di trasporto pubblico. Ma quando arriva? Il nuovo tab Go di Google Maps sarà disponibile a partire dalla versione 10.35.2 dell’applicazione per Android e iOS, già in distribuzione in alcuni paesi e probabilmente presto anche in Italia.

Nel frattempo, ricordiamo che pochi giorni fa il popolare navigatore ha spento la sua 15esima candelina, anniversario festeggiato con diverse novità come la nuova icona e l’interfaccia rinnovata.