Samsung Galaxy Z Flip, pop-up store a Milano

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato l’apertura a Milano di un esclusivo pop-up store dedicato al Galaxy Z Flip. Il nuovo smartphone pieghevole può essere ammirato e acquistato presso il concept shop 10 Corso Como. Gli utenti potranno scegliere tra le due colorazioni Mirror Purple e Mirror Black. All’inizio di marzo sarà disponibile anche l’edizione speciale firmata dallo stilista Thom Browne.

Il negozio temporaneo in Corso Como, 10 è stato inaugurato ieri. Lo smartphone con design a conchiglia può essere acquistato fino all’8 marzo (l’edizione limitata Thom Browne sarà in vendita dal 6 marzo). Il pop-up store rimarrà aperto lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10:30 alle 19:30, mentre mercoledì e giovedì l’orario verrà prolungato fino alle 21:00. L’apertura coincide con la Milan Fashion Week, la famosa settimana milanese dedicata alla moda. Il Galaxy Z Flip è stato progettato anche per soddisfare le esigenze degli utenti che seguono le tendenze della moda.

Lo smartphone possiede uno schermo interno da 6,7 pollici e uno schermo esterno da 1,1 pollici. Samsung ha modificato l’interfaccia standard per offrire nuova modalità d’uso, come la possibilità di mostrare elementi della stessa app su due schermi da 4 pollici (superiore e inferiore). La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 855+, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, fotocamera frontale da 8 megapixel e fotocamere posteriori da 12 megapixel (standard e ultra grandangolare).

Il piccolo display esterno viene utilizzato per mostrare data, ora, livello della batteria e notifiche. Può essere sfruttato anche per scattare i selfie. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia One UI 2.0. Il prezzo è 1.520 euro. La Thom Browne Edition costa 2.580 euro.