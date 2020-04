Reflex Sony: 4 modelli a meno di 500 €

Giacomo Martiradonna,

Una macchina fotografica reflex è di norma più grande e parecchio più pesante rispetto ad una compatta o ad una mirrorless, ma ha il vantaggio di essere estremamente ergonomica, e in più ha tutto un altro fascino che solo i veri appassionati possono cogliere. Occorre però fare molta attenzione alla qualità della componentistica, a partire dal sensore per arrivare al mirino ottico, passando per flash e -in ultima istanza- display.

La buona notizia è che si può facilmente reperire sul mercato modelli entry-level con ottime caratteristiche complessive, che possono essere usate pure per impieghi professionali con un buon livello di qualità. Ogni anno infatti, i passi in avanti su sensori, sistemi di specchi e ottimizzazioni hanno permesso di raggiungere risultati inimmaginabili solo fino a poco tempo fa. Ecco perché questa classe di dispositivi ha sempre dominato il settore della fotografia, attirando i principianti e irretendo i professionisti (anche se, questi ultimi oramai veleggiano stabilmente verso le mirrorless).

I vantaggi delle Reflex troviamo la qualità d’immagine, l’affidabilità nel tempo, la maneggevolezza e l’ergonomia, nonché -vera chicca- la possibilità di cambiare ottiche. Tra gli svantaggi, però, c’è il peso (alcune configurazioni possono arrivare facilmente a 6 kg) e i costi, non tanto del corpo quanto soprattutto dalle varie ottiche e degli accessori.

Ma come scegliere il modello giusto per un principiante, e come orientarsi, quando si è digiuni di fotografia e si vuole iniziare a farsi le ossa? Ecco perché abbiamo raccolto qui di seguito 4 Reflex Sony sotto i 500€ nuove e usate con un ottimo rapporto prezzo prestazioni.

Sony Alpha 58K

La Sony Alpha 58K è una Fotocamera Digitale Reflex con obiettivo intercambiabile, caratterizzata da sensore CMOS APS HD Exmor da 20,1 megapixel, mirino OLED Tru-Finder, 8 fps, e l’utile blocco della messa a fuoco automatica (con l’obiettivo con zoom SAL1855-2). Sfoggia un sistema AF a 16 punti, e un mirino SVGA OLED Tru-Finder. Include cavo di alimentazione, copriobiettivo e tracolla, caricabatterie e batteria ricaricabile.

Sony Alpha 68

La Fotocamera digitale Reflex Sony Alpha 68 con sensore APS-C CMOR Exmor 24.2 Megapixel ha uno schermo LCD 2.7″ orientabile, un’ampia gamma di sensibilità (ISO massima pari a 100-25.600) e uno zoom ottico 3X.

Sony Alpha 390L

La Sony Alfa 390L ha un sensore CCD da 14,2 Megapixel, un potente processore BIONZ per immagini di alta qualità e brevi tempi di reazione per lo scatto. È orientabile fino a 6,9 cm (2,7 pollici) e dotata di un display Clear Photo LCD con risoluzione 230.400 Pixel e Quick AF Live View per la visualizzazione particolarmente elevato comfort dei Live. A livello di sensibilità della luce, può contare su una ISO di 100 – 3200 equivalente, stabilizzatore d’ immagine. La connettività è HDMI e USB 2.0.

Sony Alpha DSLR-A200k

Sensore da 10.2 Megapixel, e display da 2,7 pollici LCD ad alta capacità, un potente processore BIONZ per una qualità impareggiabile delle immagini e una riduzione del rumore fino a ISO 3200 con sensibilità per le riprese in condizioni di scarsa luminosità ambientale. La Alpha DSLR-A200k regala eccellenti livelli di luminosità e contrasto, per foto in controluce sempre ben esposte e superstabilizzate grazie alla tecnologia SteadyShot, oltreché scatti continui con messa a fuoco automatica.

