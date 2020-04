Facebook, come scoprire se qualcuno ti ha bloccato

Redazione Webnews,

In questo periodo di isolamento domestico forzato i rapporti virtuali si sono intensificati e con essi anche i litigi e le fine delle relazioni. Non sempre, però, la fine di questi rapporti virtuali è chiara e netta, specie se anche dal vivo quei rapporti non erano così profondi. E poi diciamocelo pure, tra fake news che si diffondono via Facebook e condivisioni selvaggi, questo momento di abuso de social network è anche l’occasione perfetta per fare pulizia di contatti e rimuovere definitivamente le persone più moleste o meno interessanti.

Il social network di Mark Zuckerberg, per ovvi motivi di privacy, non invia notifiche quando un’amicizia virtuale viene interrotta e spesso ci si rende conto della rimozione delle amicizie solo quando si prova ad interagire con la persona che ci ha bloccato o rimosso dagli amici. Come fare, quindi, per capire se qualcuno ci ha bloccati su Facebook?

I modi per scoprirlo sono molteplici, tutti piuttosto immediati.

Non potete più trovare la persona nelle ricerche di Facebook . Vi basterà cercare il nome della persona che potrebbe avervi bloccato nella barra di ricerca di Facebook. Se il nome non comparirà tra i risultati, ci spiace dirvelo: siete stati bloccati. Non potete contattare la persona via Facebook Messenger . Allo stesso modo, se non sarete più in grado di inviare messaggi ad un utente, quello è un chiaro segnale che siete stati bloccati. Il profilo della persona è sparito . Se, pur conoscendo il profilo della persona che sospettate vi abbia bloccato, non riuscite ad accedervi e Facebook di restituisce l’errore “Ci spiace, questo contenuto non è al momento disponibile“, le possibilità sono due: quella persona ha cancellato il proprio profilo Facebook o vi ha bloccati!