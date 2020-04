Come creare un Avatar su Facebook

Redazione Webnews,

Gli Avatar sono sbarcati ufficialmente su Facebook anche in Italia e se state iniziando a vedere nei cambiamenti dell’immagine del profilo dei vostri amici sul famoso social network è proprio perché sono stati raggiunti dalla novità e hanno iniziato a personalizzare il proprio Avatar su Facebook.

Vediamo insieme come abilitare gli Avatar e come personalizzare il vostro alter ego virtuale.

Come abilitare gli Avatar su Facebook

Per abilitare gli Avatar su Facebook è sufficiente recarsi nella sezione Commenti di un qualsiasi post sulla piattaforma. Vicino alla barra del testo ci sono due icone, quella per accedere alle gif animate e quella per le emoticon. Un tocco su quest’ultima icona vi farà accedere alla nuova opzione: CREA IL TUO AVATAR.

Come personalizzare un Avatar su Facebook

Dopo aver dato il via alla creazione dell’avatar, non dovrete far altro che seguire le indicazioni di Facebook e dare libero sfogo alla creatività, a cominciare dalla carnagione, Facebook ci permette di personalizzare il nostro alter ego andando a scegliere il taglio dei capelli e il colore, la forma del viso e degli occhi, così come il colore degli occhi e delle sopracciglia, ma anche la forma del naso e l’eventuale presenza di occhiali.

Una volta perfezionata anche la corporatura, lo stile dell’abbigliamento ed eventuali accessori, siete pronti per confermare il vostro Avatar.

Come usare gli Avatar di Facebook

Terminata la creazione del vostro Avatar, Facebook creerà in modo automatico una serie di adesivi con la vostra immagine che potranno essere utilizzati nelle situazioni più disparate all’interno della piattaforma e anche su Messenger.

Se amate utilizzare gli adesivi su Facebook, gli Avatar rappresentano un modo più personale di farlo. Sarete voi, o meglio il vostro alter ego virtuale, a compiere una serie di azioni, come potete vedere negli screenshot qui sotto.

Facebook, inoltre, vi darà la possibilità di impostare il vostro Avatar come immagine temporanea di profilo, così da annunciare ai vostri contatti la creazione del vostro avatar personalizzato.