Caricabatterie wireless: i migliori del 2020

Benché meno efficiente della controparte via cavo, la ricarica wireless è estremamente comoda: basta poggiare il dispositivo sul tappetino a induzione, e il gioco è fatto. Ma non tutti i caricatori sono uguali, né tutti sono compatibili al 100% coi vostri dispositivi: ecco le caratteristiche da verificare prima dell’acquisto.

Mentre su Android è qualcosa che si fa da tempo immemorabile, nel mondo Apple, invece è una feature un po’ più recente, introdotta solo a partire da iPhone 8 e iPhone X appena due anni fa. E questo spiega le differenze tra le due piattaforme.

Innanzitutto, tutte le ultime generazioni di telefoni Android e iOS supportano la ricarica veloce; tuttavia iPhone ha bisogno di un caricabatterie wireless in grado di erogare 7.5 Watt, laddove Android si spinge fino a 9 Watt. Ma occhio.

Contrariamente a quel che potrebbe sembrare ovvio, a causa di alcune limitazioni del protocollo Qi, un adattatore USB da 10 Watt non necessariamente abiliterà la ricarica veloce anche su iPhone. In altre parole, se l’adattatore USB che acquistate non supporta esplicitamente i 7.5 Watt, l’iPhone verrà ricaricato col più lento 5 Watt. Dunque, verificate bene le specifiche prima di mettere mano al portafogli.

Inoltre, per poter arrivare a erogare tutta l’energia richiesta per una ricarica veloce, è fondamentale che il tappetino wireless sia collegato ad un caricabatterie di wattaggio adeguato; se infatti utilizzate il caricabatterie USB standard di iPhone -che è fissato a 5 Watt- quello sarà il limite massimo che potrete comunque raggiungere.

Dunque, prestate sempre attenzione al caricabatterie che abbinate al pad wireless: 10-12 Watt sono il minimo per un tappetino di ricarica wireless singolo; per quelli doppi (cioè in grado di ricaricare due dispositivi assieme), dovrete scegliere necessariamente un caricabatterie più performante, nell’ordine dei 45 Watt.

Il più Originale

Il Lecone Caricatore Wireless con Organizzatore, disponibile in blu o grigio, è un supporto di ricarica in tessuto strutturato che consente di tenere organizzati smartphone ma anche penne, matite, forbici e carta per appunti. In sostanza, rende più facile riordinare la confusione sulla scrivania senza rinunciare allo stile.

Il design è moderno e pulito, adatto sia per casa che per l’ufficio. È compatibile con la Ricarica Rapida da 10 Watt per Samsung Galaxy, e quella 7.5 Watt per iPhone.

Il più Moderno

Lo Spigen SteadiBoost Flex è uno dei più innovativi caricatori wireless dell’anno. Supporta infatti la ricarica rapida Qi 7.5 Watt per iPhone, quella da 10 Watt della maggior parte dei dispositivi Android e perfino la nuova 15 Watt.

Caratterizzato da un design ergonomico, questo dispositivo dispone di tutte le tecnologie di protezione immaginabili per evitare problemi: ControlHeat, ControlLight, ControlSlip, ControlView Technology e Smart IC Chip Protection con Advanced Object Debris (FOD), oltre ovviamente alle certificazioni CE, Qi e RoHS. Include un adattatore USB da 18 Watt.

Il più Completo

Il Lecone Caricatore Wireless Qi 2 in 1 è un prodotto che include due piattaforme per ricaricare contemporaneamente smartwatch e smartphone. È certificato Qi: supporta la ricarica rapida da 10 Watt per Samsung Galaxy, e ricarica rapida da 7,5 Watt per iPhone.

Il più Economico

Senza fronzoli, ed esteticamente minimalista, il Limxems Caricatore Wireless arriva fino a 10 Watt, e include il supporto ai 7.5 Watt per iPhone. È sicuro, compatto e robusto. Un ottimo prodotto ad un ottimo prezzo per chi cerca qualità a prestazioni senza spendere un capitale.