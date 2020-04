Conad, come fare la spesa online

Matteo Tontini,

Conad è, al pari di Esselunga e Coop, un’altra catena di supermercati molto apprezzata dagli italiani e, in questo periodo di quarantena causato dalla pandemia, offre un servizio di spesa online migliorato e più efficiente.

Insomma, nel caso in cui qualcuno volesse farsi consegnare la spesa a domicilio per evitare le code presso i punti vendita, Conad potrebbe essere un’opzione oltremodo valida. Ecco allora tutto ciò che c’è da sapere per fare la spesa online sul sito Conad.

Altuoservizio: come funziona

Le zone coperte (↑)

Per quanto riguarda la copertura di Conad, non tutte le province italiane possono contare sulla consegna a domicilio dei prodotti acquistati. Il servizio è limitato infatti alle città in cui sono presenti dei punti vendita. Per essere precisi:

Arezzo

Cagliari

Caserta

Catanzaro

Cosenza

Crotone

Firenze

Frosinone

Grosseto

La Spezia

Latina

Livorno

Lucca

Massa-Carrara

Napoli

Nuoro

Olbia-Tempio

Oristano

Palermo

Parma

Perugia

Pisa

Pistoia

Prato

Rieti

Roma

Salerno

Sassari

Siena

Sud Sardegna

Viterbo

Nel caso in cui il proprio domicilio dovesse essere molto distante da un punto vendita, il consiglio è quello di contattare il servizio clienti per chiedere se è possibile sfruttare la spesa online Conad. Inoltre, telefonicamente si potrebbe anche ricevere qualche informazione in più sugli eventuali tempi di consegna.

Come effettuare la registrazione (↑)

Per procedere all’acquisto di prodotti Conad direttamente da casa propria è necessario andare sul sito dedicato. Battezzata Altuoservizio, la sezione permette di effettuare la registrazione e fare la spesa online. Bisogna dunque:

Fare clic su Registrati in alto a destra

in alto a destra Rispondere Sì o No alla domanda Possiedi già una delle Carte Insieme Conad?

o alla domanda Possiedi già una delle Carte Insieme Conad? In caso di risposta negativa, procedere con la registrazione fornendo tutti i dati personali, come nome, cognome, indirizzo e-mail e password

In caso di risposta positiva, fornire il numero della carta, il nome, cognome e la data di nascita

A questo punto si potrà iniziare a fare la spesa da casa.

I servizi offerti (↑)

Facendo la spesa online presso il sito Conad è possibile scegliere se ricevere la spesa a casa o andare a ritirare al punto vendita più vicino.

Nel primo caso, grazie alla Consegna a domicilio Conad, l’ordine verrà recapitato presso la propria abitazione, senza che ci si debba muovere né prendere la macchina. Chiaramente bisogna verificare che la propria zona sia coperta dalla consegna. La catena di supermercati garantisce professionalità e il massimo della freschezza dei prodotti fino a alla porta di casa di chi ha effettuato l’ordine.

Nel secondo caso, grazie al servizio Ordina e ritira, è possibile prenotare il giorno e l’ora in cui si desidera andare al negozio per prendere la spesa. Dopo la registrazione, si può dunque scegliere i prodotti, metterli nel carrello e acquistarli. Il personale Conad, a quel punto, li farà trovare pronti senza il bisogno che l’utente faccia la spesa in loco.

Fare la spesa online presso Conad, inoltre, consente di accedere a un assortimento di prodotti altrimenti introvabili nei punti vendita (per ragioni di spazio). Grazie al servizio Ordina prodotti Extra è dunque possibile sfogliare un catalogo digitale di elettrodomestici, giocattoli e articoli per il tempo libero, da acquistare a prezzi vantaggiosi (è possibile poi ritirarli presso un negozio o farseli consegnare a casa).

E ancora, il servizio Libreria consente di scegliere da un catalogo di migliaia di titoli e in continuo aggiornamento.

Carrello e pagamento (↑)

Per quanto riguarda il pagamento, è necessario procedere con carta di credito. Non è infatti possibile effettuare l’ordine con il bancomat, né con Paypal. È invece accettato il circuito VISA, quindi si può fare la spesa online comodamente con PostePay.

L’idea della catena di supermercati è quella di invogliare l’utenza ad acquistare in rete piuttosto che recarsi in negozio, al fine di limitare ai minimi termini il contatto tra cliente e dipendente. Una forma di tutela indispensabile in questo periodo di quarantena, che costringe le persone a stare in casa per ridurre la diffusione del coronavirus.

Non è da escludere che ci si possa imbattere in eventuali rallentamenti, sia per quanto riguarda la procedura dell’ordine sia per le consegne (visto il gran numero di persone che sta dando fiducia agli acquisti via internet). Il suggerimento è quello di avere pazienza e, nel caso in cui si riscontrassero messaggi di errore o non venisse effettuato l’ordine, riprovare una seconda volta.

Attenzione alla truffa (↑)

Attenzione al phishing! Nelle scorse settimane circolava infatti una truffa, tramite WhatsApp, secondo cui Conad avrebbe regalato un carrello della spesa gratis a chiunque avesse compilato un questionario. L’utente si trovava così invogliato ad accedere a un link per fornire una serie di informazioni personali come dati sensibili, se non addirittura quelli della carta di credito.

Tuttavia, Conad non ha mai annunciato un’iniziativa del genere, quindi si consiglia di procedere alla spesa online solo ed esclusivamente accedendo al sito ufficiale.