Skype: cambiare lo sfondo delle videochiamate

Redazione Webnews,

Skype si aggiorna nelle versioni Web e desktop: Microsoft ha reso disponibile la release 8.59.0.77, che non stravolge i concetti base del servizio, ma aggiunge alcune funzionalità che lo rendono più simile a Zoom. L’app più in voga del momento per riunioni e lezioni a distanza, sta infatti trainando il settore in un momento di lockdown in cui la maggior parte della popolazione mondiale è costretta a stare in casa e spesso a lavorare in cosiddetto smart working. Esattamente come Zoom e Microsoft Teams, con la nuova versione di Skype è possibile personalizzare lo sfondo utilizzato durante le videocall.

Di default, infatti, il servizio targato Microsoft presenta uno sfondo bianco, ma con qualche semplice mossa è possibile modificarlo per renderlo maggiormente simpatico e magari consono alla videoconferenza che si deve tenere, sia essa ad esempio una riunione con il proprio team di lavoro o una lezione scolastica a distanza.

> COME CAMBIARE LO SFONDO DELLE VIDEOCALL DI MICROSOFT TEAMS: LA GUIDA

Skype: cambiare lo sfondo per riunioni e lezioni in video

Per cambiare lo sfondo delle videochiamate, la prima cosa da fare è aggiornare la versione di Skype per Windows, Mac, Linux o accedere alla versione Web. Fatto ciò, dopo il login bisogna spostarsi in Impostazioni, Audio e Video e selezionare Scegli effetto sfondo. Da questa interfaccia è ora possibile aggiungere una nuova immagine per modificare quello è inizialmente un “muro” anonimo. È possibile caricare foto dal proprio computer, purché ovviamente siano di grandezza e qualità sufficienti da coprire la porzione di schermo necessaria. La nuova funzione non è disponibile per l’app di Windows 10.

Le altre novità di Skype 8.59.0.77

Oltre alla possibilità di cambiare lo sfondo durante le videochiamate, la nuova release di Skype consente di condividere direttamente file con i prodotti Mac e di accedere più rapidamente ai controlli delle chiamate tramite il menu della chat.