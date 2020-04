Smart Working: Webcam per telelavoro da 15€ in su

Giacomo Martiradonna,

Ora che lo smartworking si sta affermando -laddove possibile- come il metodo più diffuso di lavoro, è fondamentale attrezzare il proprio computer con una Webcam; non soltanto per partecipare alle videoconferenze professionali, ma anche per sentire i propri cari e gli amici. Ne esistono di tutti i tipi e per tutte le tasche; si parte da 15,99€ incluse spedizioni, ma se accettate il nostro consiglio, oggi come oggi non ha senso puntare su una risoluzione inferiore ai 1080P. Il risparmio, in altre parole, non è proporzionato alla gigantesca perdita di qualità che si otterrebbe. Ma ovviamente, dipende anche dalle esigenze che si ha.

Docooler Webcam

Super Low Cost Docooler Webcam USB Desktop Web Cam per Videochiamate con Microfono Fonoassorbente Incorporato per Laptop Desktop Computer PC 15,99 € su Amazon

Telecamera USB con risoluzione 480P e rotazione a 360° (su asse orizzontale) e 30° (in su e in giù); ha un microfono incorporato con sensibilità del parlato fino a 10 metri. Ha una lunghezza focale di 60cm, bilanciamento automatico del bianco automatico, correzione del colore ed è adatto sia a laptop che computer fissi. Supporta Windows dal 2000 a Windows 10, Mac e Android TV.

Openuye Webcam

Di Fascia Media Openuye Webcam Full HD 720p Fuoco Manuale Videocamera, Pieghevole e Girevole a 360° PC Portatile USB Computer Desktop Webcam con microfono. 26,99 € su Amazon 45,99 € risparmi 19 €

Correzione automatica di bianchi e colore, correzione manuale del fuoco (ruotando l’obiettivo), suono bidirezionale, e riduzione del rumore ambientale per video chiamate dall’audio cristallino. Può ruotare a 360° sul piano orizzontale. Risoluzione di 720p.

LarmTek Webcam HD

Full HD Reali LarmTek Webcam HD LarmTek Webcam HD 1080p con otturatore per la Privacy, videocamera per PC Laptop con Webcam e Microfono per videochiamate Widescreen 55,89 € su Amazon 69,99 € risparmi 14 €

Dotata di otturatore per la privacy totale, ha una lunghezza di cavo di 1,8 metri e supporta le videochiamate in Full HD a 1080p e 30 frame al secondo, con audio stereo chiaro e intellegibile. Adatta a presentazioni su YouTube o per le videochiamate FaceTime, Skype o Zoom.

L’immagine è luminosa e contrastata, anche in ambienti poco illuminati, e l’obiettivo in vetro garantisce riprese sempre nitide per fornire una qualità ad alta definizione costante nel tempo.

Logitech PTZ Pro 2

Risoluzione video di 1920 x 1080 pixel, microfono ad alta risoluzione, angolo di visione di 90°, codifica nativa in formato H.264 e telecomando incluso. È un prodotto di fascia altissima per un’utenza professionale che richiede il massimo della qualità disponibile.