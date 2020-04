Zoom, come creare un account gratuito

Redazione Webnews,

Zoom è uno dei servizi più utilizzati per realizzare videochiamate e può essere utilizzato per partecipare a meeting di lavoro per i quali si è ricevuto un invito anche senza aver creato un account.

La soluzione più comoda, che permette di accedere ad una serie di funzioni aggiuntive a cominciare dalla possibilità di effettuare chiamate e videochiamate, è quella di avere un account gratuito su Zoom.

La procedura di creazione di un account su Zoom è molto semplice e rapida. Il primo passaggio è quello di collegarsi al sito ufficiale a questo indirizzo e cliccare su Sign up for Free.

Super Low Cost Docooler Webcam USB Desktop Web Cam per Videochiamate con Microfono Fonoassorbente Incorporato per Laptop Desktop Computer PC 15,99 € su Amazon

Nella schermata successiva dovete inserire la vostra data di nascita ai fini di verifica. Zoom precisa fin da subito che non conserverà questi dati una volta che l’account sarà creato.

Dopo aver dato conferma alla vostra data di nascita dovrete inserire un indirizzo email per creare l’account o, in alternativa, effettuare l’iscrizione a Zoom utilizzando il vostro account di Google o Facebook.

Se avete scelto la prima opzione non dovete far altro che cliccare su Sign Up. Una mail verrà inviata all’indirizzo email che avete inserito: lì troverete un link su cui cliccare per confermare l’iscrizione a Zoom. Vi verrà chiesto se vi state iscrivendo a Zoom per conto di un istituto scolastico, ma se questo non è il vostro caso vi basterà spuntare NO e procedere.

Full HD Reali LarmTek Webcam HD LarmTek Webcam HD 1080p con otturatore per la Privacy, videocamera per PC Laptop con Webcam e Microfono per videochiamate Widescreen 55,89 € su Amazon 69,99 € risparmi 14 €

A questo punto dovete procedere indicando il vostro nome e cognome e scegliendo la password che utilizzate per Zoom. Una volta compilati i campi richiesti potete cliccare su Continue. Se volete invitare i vostri colleghi potete farlo dalla schermata successiva, altrimenti potete saltare il passaggio e passare all’ultima schermata, quella di conferma dalla creazione dell’account.

Se, una volta creato l’account, volete effettuare la personalizzazione dello stesso, potete farlo collegandovi a questo indirizzo.