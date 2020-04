Monopattini: il mezzo della fase 2 da Coronavirus

Giacomo Martiradonna,

L’emergenza Coronavirus ha creato nuove sfide per istruzione, sanità, lavoro e anche per la mobilità. Bisogna ripensare a 360° il modo in cui viviamo, ci spostiamo e sostanzialmente viviamo. L’ha detto anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti De Micheli, spiegando che non possiamo più stipare di persone i mezzi pubblici nelle ore di punta, e dunque si dovrà operare su più fronti: aumentando le corse di autobus e metro, irrigidendo le ZTL, differenziando gli orari di lavoro ma soprattutto potenziando sharing e mobilità dolce. E uno dei mezzi di spostamento che piacciono maggiormente ai sindaci delle grandi città è il monopattino elettrico.

Un piccolo dispositivo a motore senza bisogno di spinta, economico e pieghevole, che consente di spostarsi agevolmente nelle grandi città a costi irrisori. Sono l’ideale per chi vive o lavora in zone molto trafficate, con scarsità di parcheggi e poco collegate dai mezzi pubblici. Si tratta di una categoria di mezzi che ora, a partire dal 4 maggio 2020, diventeranno probabilmente ubiqui.

Monopattino Urbetter

Entry Level Urbetter Monopattino Elettrico Urbetter Monopattino Elettrico Pieghevole per Adulti, con 20 km di autonomia, e una velocità fino a 25 km orari. 249,99 € su Amazon 289,99 € risparmi 40 €

L’entry level di Urbetter è un prodotto caratterizzato da un ottimo rapporto prezzo prestazioni. Autonomia 15-20km, velocità 1-15kmh, 2-25kmh grazie al motore da 250W che spinge l’e-scooter a una velocità massima di 25km/h. La capacità massima di carico è 100 kg. Grazie al design pieghevole e un peso contenuto di 12.5Kg, può essere trasportato facilmente ovunque. Il fanale anteriore e posteriore a LED aumenta inoltre la sicurezza durante gli spostamenti notturni.

Monopattino elettrico Ninebot

Dai Creatori del Segway Ninebot ES2 Monopattino Elettrico Pieghevole Ninebot by Segway ES2 Monopattino Elettrico Pieghevole, con velocità Massima 25km orari, autonomia 25km, dimensioni: 55 x 27 x 41 cm. Colore grigio scuro. 379,99 € su Amazon 549,99 € risparmi 170 €

Prodotto da Ninebot, una società di Segway, questo monopattino è dotato di batterie al litio che permettono di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h, con un’autonomia di 25 km, grazie al cruise control integrato. Il peso complessivo è di 12.5 kg, e include fanale anteriore e posteriore a LED, ruota anteriore e posteriore ammortizzate, display LED che mostra velocità, connessione Bluetooth e livello batteria. Il freno elettrico (dotato di sistema anti bloccaggio) e freno meccanico hanno un design ergonomico per una frenata facile e sicura.

Monopattino Elettrico 500W

Il Non Plus Ultra Urbetter Monopattino Elettrico con Sella Urbetter Monopattino Elettrico con Sella da 500W,Ruote da 10",Autonomia 45k, doppio freno A Disco, Display LED, Velocità Massima 43K KM/h, pieghevole 599,99 € su Amazon 699,00 € risparmi 100 €

Creato da Urbetter, si tratta di un monopattino ad alta potenza e alte prestazioni; dotato di un potente motore brushless ad alta velocità da 500W, permette di spostarsi fino a 45 km su singola ricarica, a una velocità massima di 43 km h.

Può contare su un doppio assorbimento degli urti grazie ai grandi pneumatici da 10 pollici, e in più integra un sistema di illuminazione basato su luci LED, e freni a doppio disco anteriori e posteriori per le emergenze.