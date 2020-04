The Last Of Us 2 ha una nuova data di uscita

Redazione Webnews,

I fan di The Last Of Us possono far partire il conto alla rovescia. Dopo aver rimandato a tempo indefinito l’uscita dell’attesissimo sequel in esclusiva per PlayStation 4, Sony ha confermato oggi che The Last Of Us Part II arriverà prima di quanto molti di noi avessero immaginato: il 19 giugno 2020, come confermato anche da Amazon che ha già fatto partire il pre-ordine.

L’uscita del sequel del fortunato survival horror di Naughty Dog era stata fissata per il 29 maggio, ma durante le prime settimane di pandemia di coronavirus COVID-19 Sony aveva annunciato uno slittamento, senza riuscire però a fornire ulteriori dettagli. Ora che l’emergenza in molti Paesi del Mondo sta lentamente iniziando a rientrare, la nuova avventura di Ellie e Joel può raggiungere gli scaffali digitali e fisici con meno di un mese di ritardo sulla tabella di marcia.

The Last Of Us 2 sarà ambientato cinque anni dopo gli aventi conclusivi del primo capitolo e sarà incentrato su Ellie, ormai 19enne, mentre si imbatte in una misteriosa setta. I dettagli, per fortuna, sono ancora molto scarni anche se in queste ore stanno circolando in rete degli spoiler che rischiano di rovinare il finale del videogioco o almeno parte di esso.

Ormai ci siamo. Tra meno di un mese potremmo tornare a rivivere l’emozionante ambientazione post-apocalittica e ritrovare alcuni dei personaggi più amati dagli utenti di PlayStation 4. E, visto che almeno in Italia l’isolamento domiciliare si è prolungato, qualche migliore occasione per rigiocare il primo capitolo – e lo The Last of Us: Left Behind, troppo spesso dimenticato – così da farsi trovare pronti per la nuova avventura?