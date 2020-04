Nintendo Switch Lite torna disponibile su Amazon

Redazione Webnews,

In questo periodo di isolamento domiciliare obbligato per miliardi di persone in tutto il Mondo, le scorte di Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite sono andate a ruba in poche settimane, complice anche l’uscita di Animal Crossing: New Horizons, e la stessa Nintendo aveva anticipato che il rifornimento sarebbe stato rallentato dalla diffusione prolungata del virus.

Così è stato e i nuovi rifornimenti delle due console di casa Nintendo stanno arrivando col contagocce. Da qualche ora Amazon Italia ha aggiornato la disponibilità di Nintendo Switch Lite, proponendo pochi pezzi per ciascun colore. La sorella maggiore, Nintendo Switch, invece, rimane disponibile soltanto tramite venditori esterni e spesso ad un prezzo maggiorato e con consegna anche tra un mese.

Chi è interessato all’acquisto di Nintendo Switch Lite può approfittare subito delle nuove scorte. Al momento Nintendo Switch Lite è disponibile in versione gialla e turchese con spedizione immediata, mentre per le altre versioni bisognerà attendere ancora un po’.

Dal 29 aprile 2020 dovrebbero arrivare nuove scorte di Nintendo Switch Lite nella versione con kit custodia di protezione. Il pre-ordine è già disponibile, ma al momento non abbiamo conferme dell’effettivo arrivo già a partire da domani né del numero di scorte che saranno disponibili.