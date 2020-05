Share Now, Enjoy e Sharengo: il car sharing nella fase 2

Redazione Webnews,

La fase 2 in Italia è iniziata i servizi di car sharing disponibili sul territorio italiano hanno già iniziato ad adeguarsi alla nuova mobilità in città. L’accesso ai mezzi pubblici sarà contingentato per un lungo periodo e chi non è in possesso di un mezzo privato ed ha comunque necessità di muoversi può farlo approfittato dei servizi di car sharing disponibili a Milano, Roma, Torino, Firenze, Modena e Bologna.

Vediamo insieme come i principali servizi di car sharing si sono adeguati – o lo stanno per fare – a questa fase 2.

Enjoy

Enjoy, il servizio di car sharing di Eni attivo a Milano, Roma, Torino, Firenze e Bologna non ha apportato alcuna modifica alle tariffe e alle opzioni di noleggio, ma ha diffuso delle raccomandazioni chiare in linea con le disposizioni previste dal DPCM del 26 aprile 2020:

indossare i dispositivi di protezione individuale sia da parte del conducente che dell’eventuale passeggero;

non trasportare più di un passeggero per veicolo;

evitare che il passeggero sieda accanto al conducente;

mantenere il massimo distanziamento possibile tra conducente ed eventuale passeggero;

limitare gli spostamenti ai soli casi previsti dal decreto.

Share Now

Share Now, disponibile a Milano, Roma e Torino, ha lanciato un’offerta per tutti i lavoratori in prima linea contro il COVID-19 offrendo loro un rimborso su tutti i noleggi e una mobilità estesa fino a 30 giorni a prezzo di costo. Per aderire alla promozione è necessario contattare Share Now ed inviare il proprio certificato di impiego, come ben spiegato a questo indirizzo.

A questa offerta riservata agli operatori sanitari, Share Now ha affiancato la possibilità di effettuare noleggi a lungo termine, così da avere la certezza di avere a disposizione un’automobile per un periodo più lungo, fino a 30 giorni al prezzo di 339 euro al mese, la stessa tariffa applicata per i noleggi di 14 giorni.

Valgono, poi, le stesse regole di utilizzo disposte da Enjoy: protezione individuale, solo un passeggero oltre al guidatore e distanziamento sociale per quanto possibile tra guidatore e passeggero.

Sharengo

Sharengo, il servizio di car sharing elettrico attivo a Milano, Modena, Firenze e Roma, ha affiancato alle tariffe tradizionali la possibilità di avere a disposizione un’automobile elettrica per un periodo che va da un mese ad un anno consecutivo:

1 mese: 450 euro al mese

3 mesi: 380 euro al mese

6 mesi: 320 euro al mese

12 mesi: 250 euro al mese

Il canone mensile, specifica Sharengo, include le spese di assicurazione e la manutenzione ordinaria. La ricarica del mezzo, da effettuare col cavo in dotazione, può essere eseguita utilizzando il proprio impianto privato o con la Card o l’App dei gestori locali di colonnine pubbliche che si trovano nelle città in cui il servizio è disponibile.