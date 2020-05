Zoom, abitacolo sci-fi elimina Covid in uno sfondo

Matteo Tontini,

Zoom ha iniziato a essere molto più utilizzato di quanto non fosse in passato da quando i cittadini sono stati messi in quarantena a causa della pandemia da nuovo coronavirus. L’app per le videochiamate è semplice da utilizzare e comoda, e peraltro offre la possibilità di cambiare sfondo per nascondere il caos che si ha nella propria stanza.

Cambiare sfondo su Zoom è facile e gli utenti hanno una discreta gamma di opzioni da cui attingere. Di recente sono saltati fuori alcuni sfondi davvero creativi, come quello presentato da Mike Winkelmann, noto su Twitter come Beeple. Si tratta di uno sfondo per tutti gli appassionati di fantascienza: potrebbe essere l’ideale, per esempio, per coloro che sono cresciuti in compagnia di Star Wars. Sembra infatti che l’utente sia seduto all’interno di una cabina di pilotaggio super futuristica, in viaggio attraverso il micro-spazio. Su entrambi i lati del cockpit ci sono cannoni laser che decimano le particelle di Covid mentre l’utente si gode la sua conversazione in video.

Ci sono talmente tanti dettagli nell’animazione dello sfondo che non sembra proprio ripetersi. È possibile scaricare gratuitamente il file MOV che Winkelmann ha condiviso direttamente dal tweet riportato qui sotto. Una volta effettuato il download, lo sfondo si potrà impostare dall’app.

Zoom è una piattaforma molto comoda, che permette di partecipare a un meeting anche senza essere registrati (al contrario, per crearne uno è necessario disporre di un account). Di fatto, molti utenti hanno scelto di utilizzarla in questo periodo di lockdown per videochiamare i propri cari o per tenere delle riunioni di lavoro. Abbiamo scritto delle rapide guide per creare le room su Zoom e per scaricare e installare Zoom su Windows e Mac.