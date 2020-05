Nebula Capsule Max: il cinema HD scontato di 100€

Giacomo Martiradonna,

Nebula Capsule Max di Anker è un cilindretto nero poco più grande di una lattina di soda, che racchiude al suo interno un videoproiettore HD, una cassa ad alte prestazioni e una batteria per ore di riproduzione wireless ovunque vogliate. Un prodotto davvero completo e unico, e ora costa ben 100€ in meno. Qui trovi la nostra recensione.

Pensato per l’intrattenimento domestico, il Nebula Capsule Max è perfetto anche per le presentazioni in ufficio o per seguire lezioni online. Tra i suoi punti di forza troviamo sicuramente la risoluzione nativa HD a 1.280 x 720 pixel, nettamente migliore degli 854 x 480 pixel del Capsule base; con una luminosità è di 200 ANSI lumen e proiezione su diagonali fino a 100 pollici garantisce 40 ore di ascolto musicale oppure la visione di un intero film senza interruzioni, fino a un massimo di 2 ore e mezzo di autonomia su singola ricarica (ricarica che in ogni caso richiede solo 1 ora). Lo speaker integrato invece è da 8W.

Il gingillo è dotato di una porta HDMI e di una USB per il collegamento ad hard disk e memorie di massa; inoltre, supporta Bluetooth per il collegamento ad un sistema d’amplificazione audio esterno. Infine, lato software include Android 8.1, il che consente di guardare YouTube, Netflix, Hulu o Amazon Prime senza dover ricorrere a ulteriori dispositivi o configurazioni.

Di solito, Anker Nebula Capsule Max costa 500€ ma se inserite il codice sconto HR88KE4P al momento del checkout, ve la cavate con 399€ spedizione Amazon prime inclusa. Un’occasione da non lasciarsi scappare.

Anker Nebula Capsule Max Proiettore ultra-compatto con risoluzione HD, luminosità di 200 lumen e sistema operativo Android - Netfilx, Prime Video e YouTube preinstallate. 499,99 € su Amazon Contro