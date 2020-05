Il nuovo Facebook è disponibile: ecco come provarlo

Redazione Webnews,

Il nuovo Facebook è finalmente disponibile. Il nuovo aspetto grafico social network di Mark Zuckerberg era stato annunciato alla conferenza F8 del 2019, con la promessa che il rollout sarebbe avvenuto in modo graduale dopo una fase di test all’inizio del 2020 per un gruppo limitato di utenti.

La fase di test si può dire conclusa e da oggi tutti gli utenti avranno la possibilità di toccare con mano il look minimalista di Facebook, con icone più in evidenza rispetto al passato e una navigazione via desktop fluida come accade già da tempo se si accede a Facebook tramite l’app ufficiale per smartphone e tablet.

Alla nuova versione Facebook, bianca come mai prima d’ora, è stata affiancata anche la modalità a sfondo nero, che ricalca un po’ la dark mode già disponibile per l’app per iOS e Android: cambia il colore dello sfondo, un’opzione consigliata per ambienti con scarsità di luce.

Il nuovo design di Facebook rende ancora più semplice la creazione di Eventi, Pagine e Gruppi. L’obiettivo del social network è sempre quello di aumentare l’interazione e la vecchia grafica era troppo incentrata sul News Feed mentre le varie opzioni erano relegate alla barra laterale, con un font troppo piccolo per risaltare su tutto il resto. Ora, invece, il News Feed si restringe un po’ e tutto il resto acquista maggiore risalto.

Come provare subito il nuovo Facebook?

Il modo più rapido per testare subito il nuovo Facebook è quello di dotarsi del browser Chrome di Google, totalmente compatibile con la nuova grafica. Dal menu in alto a destra dovete cliccare sulla freccia che punta verso il basso e selezionare Passa al nuovo Facebook.

In pochi istanti verrete passati alla nuova interfaccia, quelle bianca. Per scegliere la modalità a sfondo nero vi basterà riaprire lo stesso menu e scegliere l’opzione ora disponibile. In qualunque momento potrete tornare alla modalità bianca o, nel caso in cui la nuova veste grafica sia troppo disorientante per voi, passare al design precedente di Facebook.