Accessori per USB-C: le migliori offerte

Pian piano, soprattutto dopo la spinta impartita da Apple e Google, la porta USB-C si sta diffondendo sempre di più nel mondo dei portatili e dei dispositivi elettronici; un giorno probabilmente sarà lo standard de facto, ma fino ad allora ecco qualche accessorio USB-C per semplificarsi la vita che dovreste tenere sempre a portata di mano nel cassetto.

Sulla carta, USB-C è il futuro. Supporta praticamente qualunque standard, da MHL a DisplayPort, passando per le connessioni video Thunderbolt, senza contare che può alimentare i laptop fino a 100W. Ma ci vorrà ancora parecchio tempo, e per il momento l’unica speranza di sopravvivere è armandosi di adattatori, hub e cavi che consentano di rendere interoperabile l’hardware che uno ha già col portatile di nuova generazione.

Super Hub

Una Porta per Ghermirle Tutte

Un connettore per ghermirli tutti. Quando collegate questo elegante concentratore di porte al laptop, avrete a disposizione 8 possibilità in più contemporaneamente: 1 porta HDMI 4K (4K a 30 HZ o il 2k a 60 HZ), 2 porte USB 3.0 tradizionali e 1 porta USB 2.0, oltreché una porta Ethernet RJ45 da da 1 Gbps, una porta per Schede SD/TF.

In linea di massima dovrebbe funzionare con tutti i modelli dotati di USB-C, inclusi MacBook Air e MacBook Air, Windows, Linux, Chromebook, senza l’installazione di alcun driver. Funziona anche con Huawei P30, Mate20, Samsung Galaxy S9/S9 Plus, S10/S10 Plus, D7Note8, Note9. In alcuni casi specifici tuttavia -come Windows XP, 7, 8, Mac 10.6 e Mac 10.9- basta scaricarli dal sito web del produttore.

Adattatore USB-C a USB-A

Il portatile sarà pure USB-C, ma tutto l’arsenale dei dispositivi, cavo e hard disk è ancora fermo al vecchio USB-A; invece di cambiare tutto, conviene semplicemente acquistare un adattatore che faccia da tramite. L’importante è che sia molto ben ingegnerizzato, ed entri a filo nella porta senza traballare. I Rankie hanno un robusto corpo in metallo e ottime recensioni.

Cavi USB-C

In luogo dell’adattatore, che è piccolo e si perde continuamente (true story), potreste optare per sostituire semplicemente il cavo che avete già con uno dotato di USB-C. L’importante è scegliere la versione adatta per voi, a seconda se avete iPhone o Samsung, Huawei, etc.

Per Android

Hub USB

Espandibilità Massima

Se tutto quel che vi serve è una marea di connessioni USB-A, e non 4K o SD, allora meglio puntare su un hub specifico, che tra l’altro costa pure meno. Questo concentratore Ugreen vi dà 4 USB-A più un’altra USB-C, e supporta HD fino a 6TB con comunicazioni fino a 5Gbps complessivi.