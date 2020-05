Amazon Fire TV ha una tab Free, ma solo negli USA

Matteo Tontini,

Amazon ha introdotto una novità per i possessori di Fire TV: una sezione dedicata ai servizi gratuiti. Ha lanciato negli Stati Uniti la scheda Free (Gratis), che contiene alcune delle app di streaming gratuite più popolari. Recandosi lì, gli utenti avranno la possibilità di trovare programmi TV che non necessitano di un abbonamento, senza dover andare a scavare a fondo sulla piattaforma.

La sezione indirizzerà gli utenti ad app come IMDb TV, Pluto TV, Crackle e The CW, nonché a Twitch, Red Bull, PBS e PBS Kids. Suddividerà i contenuti gratuiti in categorie come “nuove”, “di tendenza” e “popolari”. Non c’è dubbio che possa essere difficile ordinare tutti i servizi di streaming disponibili, quindi è utile avere una sezione che restringa il cerchio almeno per quanto riguarda i contenuti gratuiti. Secondo Amazon, ci sono oltre 20mila film ed episodi di serie TV gratuiti su Fire TV, quindi la scheda potrebbe risultare molto utile per orientarsi.

Al momento, la sezione Free di Amazon Fire TV è stata resa disponibile solo negli Stati Uniti e non è chiaro se sarà introdotta anche in altri Paesi, come l’Italia. Anche perché molti dei servizi gratuiti elencati nella scheda non sono accessibili dalle nostre parti, quindi le possibilità calano. Tuttavia sarebbe interessante se ne venisse realizzata una ad hoc per gli altri Paesi.

A proposito di contenuti gratuiti, nel mese di aprile Amazon ha reso disponibili a costo zero alcuni dei suoi contenuti Prime Video, per andare incontro alle persone costrette in casa per via della pandemia da nuovo coronavirus.