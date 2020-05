Speaker Bluetooth water-proof a un super prezzo

Giacomo Martiradonna,

Soundcore Flare 2 di Anker è un ottimo speaker portatile con tutti i fronzoli. È compatto, wireless e impermeabile, ha il suono a 360° e in più costa 20€ in meno se usate il codice sconto che vi proponiamo, entro la mezzanotte di oggi giovedì 14 maggio.

Grazie ai due driver puntati in direzione opposta, e ai due radiatori passivi combinati, la nuova generazione di Flare offre 20 W di suono che si espandono in tutte le direzioni. È water-proof con certificazione IPX7, il che lo rende adatto per attività all’aperto, sotto la pioggia, in piscina o al mare (siamo ottimisti che ci andremo; in alternativa, va bene pure la doccia).

Inoltre, è dotato della tecnologia PartyCast che consente di collegare tra loro fino a 100 altoparlanti Bluetooth portatili Flare 2 e creare un singolo dispositivo con tutti gli amici, per un audio diffuso, avvolgente e perfettamente sincronizzato.

L’aspetto più intrigante, tuttavia, è sicuramente dato dagli anelli luminosi LED posti sulla base e sulla parte superiore dell’altoparlante che creano l’atmosfera perfetta a tempo di musica. L’autonomia totale è di ben 12 ore di riproduzione su singola ricarica.

Infine, con l’app App Soundcore gratuita potete regolare il profilo audio e le modalità di illuminazione in base all’umore e all’atmosfera ricercata.

Soundcore Flare 2 costa normalmente 80€ ma se utilizzate il codice sconto UDVGJFFM al momento del check-out, ve lo portate a casa a 59,99€ incluse spedizioni Prime e consegna in un giorno. La promo scade alla mezzanotte di oggi, quindi meglio affrettarsi.

Scelto dalla Redazione Anker Soundcore Flare 2 Altoparlante wireless da 20W Bluetooth, impermeabile IPX7, audio a 360°, anelli LED, supporto PartyCast e 12 ore di riproduzione. Colore nero. 79,99 € su Amazon