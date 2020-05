Altoparlanti Jabra: 3 prodotti top di gamma

Giacomo Martiradonna,

Dall’esperienza di Jabra, uno dei leader mondiali del mercato delle comunicazioni personali e per ufficio, nascono diversi prodotti pensati per l’utilizzo professionale e personale, in grado di garantire ottime prestazioni sia ambito Unified Communication (pensiamo alle call in vivavoce e alle conference), sia per la fruizione musicale con audio Hi-Fi. Si tratta di soluzioni moderne, di elevata qualità e capaci di rispondere alle esigenze di mobilità, collaborazione, connettività e flessibilità dei nostri tempi.

Mai come oggigiorno, infatti, si rende necessario gestire team dislocati ai 4 angoli del mondo, e coordinare risorse in modo armonico da qualunque luogo, ma anche in viaggio, in ufficio, a casa o in un hotel. Per mantenere alta l’efficienza e la produttività del lavoro, Jabra ha ideato una linea di speaker che ha venduto oltre 1 milione di unità.

Parliamo della serie Speak, e in particolare dei modelli top di gamma 510, 710 e 810. Prodotti per chi pretende il massimo dalla tecnologia odierna, senza compromessi.

Jabra Speak 510

Fino a 4 partecipanti Jabra Speak 510

Dispositivo vivavoce nato per teleconferenze bilaterali con un massimo di 4 partecipanti consigliati; è compatibile con tutte le principali piattaforme UC e include un microfono omnidirezionale per una copertura a 360°, con eliminazione automatica dell’eco.

Dispone di comandi touch, connettività plug and play a PC e Bluetooth per connessione wireless a bassa latenza.

Jabra Speak 710

Fino a 6 partecipanti Jabra Speak 710

Nato con la vocazione della voce, della musica e del multimedia, lo Speak 710 è dotato di microfono omnidirezionale per una copertura a 360 gradi in grado di catturare il suono da qualsiasi angolazione; è adatto per un incontro con sei partecipanti in una stanza, ed è ottimizzato per le comunicazioni unificate su più piattaforme.

Dotato di connettività plug and play e una batteria da 15 ore di autonomia, si collega in pochi secondi a un laptop, smartphone, tablet tramite via USB o Bluetooth. Il Design è leggero (298 grammi) e moderno, e la confezione include una custodia protettiva da viaggio.

È possibile abbinare due Jabra Speak 710 in modalità wireless, per coprire facilmente e in pochi istanti una riunione di 12 persone.

Jabra Speak 810

Fino a 15 partecipanti Jabra Speak 810

Audio di qualità superiore e input impareggiabile grazie ai microfoni ZoomTalk che offrono copertura fino a 15 partecipanti in sala riunione; l’esperienza complessiva garantita dallo Speak 810 fornisce la massima compatibilità preconfigurata per tutte le principali piattaforme UC.

La connessione può avvenire tramite USB, Bluetooth o Jack cuffie 3.5.