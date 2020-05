The Last Of Us Parte II arriva in bundle con PS4

Redazione Webnews,

Il lancio dell’attesissimo The Last Of Us Parte II è sempre più vicino e chi non è ancora entrato nel mondo di PlayStation 4 avrà l’occasione di farlo in modo molto speciale: alle varie edizioni del nuovo videogioco di Naughty Dog, infatti, sarà affiancato un bundle esclusivo PlayStation 4.

L’edizione limitata di PlayStation 4 sbarcherà sugli scaffali in occasione dell’uscita del sequel di The Last Of Us, il prossimo 19 giugno, e sarà qualcosa che i collezionisti non si potranno lasciar scappare. Ecco cosa è incluso nella confezione:

Console PS4 Pro con finitura opaca e l’incisione del tatuaggio di Ellie

Un controller wireless DualShock 4 in edizione limitata

Una copia fisica di The Last of Us Parte II

Un codice per riscattare contenuti digitali (un tema dinamico e nuovi avatar)

Non solo. Per celebrare il lancio del survival horror più atteso di sempre, Sony lancerà anche un Gold Wireless Headset in edizione limitata, con finitura opaca steel black e padiglioni interni rosso scuro. Anche in questo caso sono incisi il tatuaggio della felce di Ellie e il logo del gioco. L’headset sarà rilasciato in esclusiva su Amazon.