Come usare i Facebook Avatar su WhatsApp e altre app

Redazione Webnews,

I Facebook Avatar sono arrivati in Italia nel mese di aprile e sono diventati già un must per tantissimi utenti (qui vi spieghiamo come crearne di personalizzati). In molti li usano sul social network, ma anche su Facebook Messenger, per condividere i propri stati d’animo e inviare messaggi divertenti. Al momento, però, non sono ufficialmente disponibili per le altre app di proprietà di Mark Zuckerberg, come WhatsApp e Instagram. Eppure, potete utilizzare gli sticker personalizzati di Facebook Avatar anche nelle vostre già. Di seguito vi spieghiamo come.

Come utilizzare Facebook Avatar su WhatsApp

Avviamo l’app di Facebook sul nostro dispositivo e apriamo il menu degli Avatar in uno dei modi consentiti. Possiamo trovare il pacchetto di Avatar nel campo Commenti di qualunque post su Facebook, oppure utilizzando le impostazioni dell’app. Basta tappare sulle tre linee orizzontali presenti nell’interfaccia in alto a destra e poi selezionare Avatars. Se non ci appare immediatamente, vuol dire che si trova sotto il menu Altro….

A questo punto si apre una schermata che ci consente di visualizzare tutti gli Avatar a disposizione. Tocchiamo l’icona centrale presente in alto a destra e scegliamo quella che vogliamo condividere su WhatsApp. Teniamo premuto per qualche istante sulla figura da condividere e selezioniamo Altre opzioni… Ora non resta che selezionare l’icona di WhatsApp o direttamente della chat di WhatsApp in cui vogliamo incollare l’Avatar scelto.

L’applicazione di Facebook ci porta direttamente all’interno dell’app di WhatsApp nella schemrata di modifica delle immagini. Se non abbiamo modifiche da effettuare, premiamo il pulsante di invio e pubblichiamo l’Avatar all’interno della chat o del gruppo selezionato.

Come utilizzare Facebook Avatar su altre app

Come abbiamo visto, con questa procedura non si fa altro che trasformare gli Avatar in semplici immagini da incollare in qualunque altra applicazione di chat. Con la stessa procedura, dunque, è possibile utilizzare i Facebook Avatar su Instagram, nelle chat di Telegram etc. Su Instagram, gli Avatar possono essere utilizzati per creare nuovi post con effetti e filtri, oppure della Storie.