Google Play Film aumenta il catalogo dei film in 4K

Redazione Webnews,

Ci è voluto molto più della concorrenza, ma alla fine anche Google Play Film, la piattaforma di Google per l’acquisto e il noleggio di film, si è adeguato ai tempi e ha iniziato ad aumentare l’elenco dei film disponibili in catalogo alla massima qualità disponibile al momento: 4K UHD.

Google Play Film ha ufficialmente introdotto il formato 4K alla fine del 2018, ma fino a pochi giorni fa i titoli in altissima definizione si contavano sulle dita di due mani, colpa degli accordi limitati stretti da Google per il nostro Paese.

Per l’Italia i film in 4K su Google Play arriveranno dai cataloghi di Fox, Lionsgate, NBC Universal e Warner Bros, mentre in altri Paesi l’elenco è decisamente più ricco. E se questa è una novità molto interessante, vi farà piacere sapere che con l’arrivo del 4K Google ha pensato anche agli utenti che hanno acquistato i film in definizione standard.

I film acquistati in definizione standard da Google Play o YouTube prima del 23 ottobre 2018 riceveranno automaticamente l’upgrade ove possibile. Se, ad esempio, un film che avete acquistato in definizione standard è disponibile anche in 4K, la versione del vostro catalogo diventerà automaticamente quella in 4K.

Google, contrariamente ad altri servizi concorrenti, non ha una categoria dedicata al 4K, ma sarà sufficiente eseguire una ricerca mirata per ricevere subito l’elenco di tutti i film in 4K disponibili nel catalogo di Google Play Film.