Google Chromebook, i migliori modelli su Amazon

Redazione Webnews,

Google ha deciso di puntare anche in Italia sui versatili ed efficienti Chromebook, i computer portatili basati su Chrome OS lanciati per la prima volta nel 2010 e riusciti, nel corso degli anni, a ritagliarsi una buona fetta di mercato, complice i prezzi molto contenuti rispetto alla concorrenza e l’affidabilità di produttori come Acer, Asus, HP e Lenovo.

Da oggi in Italia l’offerta dei Google Chromebook è più ampia che mai e tra i rivenditori scelti da Google per questo potenziamento dell’offerta c’è anche Amazon. Vediamo insieme i prezzi e le caratteristiche di alcuni tra i migliori modelli di Chromebook attualmente disponibili.

Acer Chromebook 314

Display da 14″

Durata della batteria fino a 12,5 ore

Spazio di archiviazione massimo fino a 64 GB

Intel Celeron N4000

Cornice sottile

Touchscreen facoltativo

Prezzo: da 349 euro

Acer Chromebook 714

Display 14″ FHD IPS Multi-touch LCD

Durata della batteria fino a 12 ore

Spazio di archiviazione massimo fino a 64 GB

Intel HD Graphics 620

Memoria: 8 GB DDR4

Prezzo: da 699 euro

ASUS Chromebook C423

Display 14″ FHD Anti-Glare

Durata della batteria fino a 12 ore

Spazio di archiviazione massimo fino a 64 GB

Intel HD Graphics 500

RAM: 4 GB

Prezzo: da 319 euro

HP Chromebook 14a

Display da 14″

Durata della batteria fino a 14 ore

Spazio di archiviazione massimo fino a 64 GB

Intel Pentium Silver N5000

RAM: 4 GB

Prezzo: da 429,99 euro

Lenovo Chromebook S340-14

Display da 14″ full HD IPS

Durata della batteria fino a 10 ore

Spazio di archiviazione massimo fino a 64 GB

Intel UHD Graphics 600

RAM: 4 GB

Prezzo: da 349 euro