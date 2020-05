Space X, come vedere il lancio di Crew Dragon

Matteo Tontini,

SpaceX si prepara a lanciare nello spazio la navicella Crew Dragon con il suo potente razzo Falcon 9. L’appuntamento è fissato per questa sera alle 22:33, quando gli astronauti della NASA Bob Behnken e Doug Hurley partiranno a bordo del veicolo spaziale da Cape Canareval (Florida).

L’obiettivo della missione è raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) che orbita intorno alla Terra, un coronamento del programma commerciale della NASA. Una volta che Crew Dragon si sgancerà da Falcon 9, il lanciatore rientrerà sul pianeta per atterrare su una nave al largo di Cape Canareval. Si tratta di una missione molto importante, che gli appassionati di scienza probabilmente non vorranno perdersi.

Dove seguire il lancio di SpaceX

Chiunque potrà seguire la diretta collegandosi alla pagina web di SpaceX oppure ai canali ufficiali YouTube di SpaceX e NASA. In alternativa, c’è la possibilità di guardare uno speciale su Focus, canale 35 del digitale terrestre. La missione rappresenta il primo lancio privato che riesce a mandare due uomini nello spazio. Per il fondatore di SpaceX, Elon Musk, si tratta di un passo decisivo per raggiungere il suo sogno: portare l’uomo su Marte.

Bob Behnken e Doug Hurley arriveranno sulla ISS nel giro di circa 24 ore, e fino al razzo saranno accompagnati da una Tesla (altra azienda di cui Musk è fondatore) con la livrea NASA. La missione è fondamentale anche per la nota agenzia spaziale statunitense: dopo aver mandato in pensione lo Space Shuttle, infatti, gli americani non hanno più mezzi propri per mandare astronauti nello spazio. Così, da qualche anno la NASA ha avviato il Commercial Crew Program, che offre incentivi alle aziende private per stimolare l’innovazione e sviluppare veicoli spaziali.