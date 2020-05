Xiaomi lancia Mi Smart TV: 100 euro di sconto solo per oggi

Redazione Webnews,

La prima Smart TV targata Xiaomi, Mi Smart TV, arriva finalmente anche in Italia e in occasione del lancio viene proposta su Amazon, solo ed esclusivamente per la giornata odierna, con 100 euro di sconto.

Tre i modelli messi in commercio in Italia, dalla più piccola e versatile Mi Smart TV 4A da 32 pollici con risoluzione massima di 1.366 x 768 pixel, alla top di gamma da 55 pollici: la Mi Smart TV 4S 4K LED con Android TV 9.0, sintonizzatore triplo HD per dvb-s2, dvb-c e dvb-t2 e 3 porte HDMI 2.0.

L’offerta di lancio è attualmente riservata al modello da 55″, che può essere acquistato a 399,99 euro invece di 499,90, col 20% di sconto. Un prezzo davvero ottimo per una smart TV 4k ULTRA HD, supporto HDR e tecnologia MEMC. Dotata di Android TV 9.0, la Mi Smart TV di Xiaomi è profondamente integrata con l’assistente vocale di Google, Google Assistant, ed arriva con già installate tutte le principali applicazioni per l’intrattenimento: Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+ e molto altro.

Grazie a Google Play, inoltre, sarà possibile scaricare tutte le applicazioni aggiuntive di cui si ha necessità, per rendere l’esperienza di intrattenimento casalingo ancora più completa e personale. Oltre al controllo vocale con Google Assistant, però, la Smart TV di Xiaomi è dotata anche di un comodo telecomando bluetooth che presenta anche due tasti per richiamare velocemente Netflix e Amazon Prime Video.

Anche il modello da 43″, non in offerta in questo momento, supporta il 4K, mentre l’economica versione entry level da 32″, in vendita ad appena 199,99 euro, si limita a restituirci un’immagine in HD, ma il sistema integrato di intrattenimento è lo stesso.

L’offerta scadrà alle 23.59 di oggi, quindi se volete portarvi a casa la nuova smart TV di Xiaomi a questo prezzo vi consigliamo di affrettarvi.