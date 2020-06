DAZN: il calendario delle partite di Serie A fino al 2 agosto

Mirko Nicolino,

Il campionato di Serie A riprenderà il 20 giugno dopo oltre tre mesi di stop dovuti all’emergenza coronavirus: ecco quali partite trasmetterà DAZN in streaming. Dopo il via libera da parte del governo, Figc e Lega Calcio hanno fatto ripartire la macchina organizzativa e tra pochi giorni si torna in campo, seguendo rigorosamente il protocollo realizzato in collaborazione con il comitato tecnico-scientifico e almeno inizialmente a porte chiuse. La conclusione della stagione è prevista per il 2 agosto, poiché il giorno successivo l’Uefa pretende dalle singole federazioni i nomi delle squadre che parteciperanno alle prossime coppe europee (Champions ed Europa League). Nel caso in cui non si riesca a completare il calendario, il piano B (che non piace ai club) prevede la disputa di playoff e playout, mentre il piano C la cristallizzazione della classifica tramite un algoritmo (media ponderata).

DAZN: il calendario della Serie A dal 20 giugno al 2 agosto

La ripresa avverrà – dopo la disputa di semifinali di ritorno e finale di Coppa Italia – con il recupero delle gare non disputate a suo tempo della 25a giornata, poi si riprenderà dalla 27a giornata (l’ottava del girone di ritorno). Esattamente come avvenuto fino allo stop del campionato, DAZN trasmetterà tre gare per ogni turno e nel programma comunicato ufficialmente dalla Lega Calcio di Serie A non mancano le sfide di alto interesse. A partire da Milan-Roma di domenica 28 giugno, passando per Lazio-Milan di sabato 4 luglio, e ancora Milan-Juve del successivo 7 luglio e Juventus-Atalanta dell’11 luglio. Di seguito il calendario completo con le sfide trasmesse da DAZN tra il 20 giugno e il 2 agosto (i palinsesti delle ultime tre giornate saranno comunicati in seguito, seguiranno aggiornamenti):

Recuperi 25a giornata

20/6 21.45 Verona-Cagliari

27a giornata

23/6 19.30 Verona-Napoli

23/6 21.45 Genoa-Parma

24/6 19.30 Inter-Sassuolo

28a giornata

27/6 21.45 Lazio-Fiorentina

28/6 17.15 Milan-Roma

28/6 19.30 Sassuolo-Verona

29a giornata

1/7 19.30 Inter-Brescia

1/7 21.45 Lecce-Sampdoria

2/7 19.30 Atalanta-Napoli

30a giornata

4/7 21.45 Lazio-Milan

5/7 17.15 Inter-Bologna

5/7 19.30 Sampdoria-SPAL

31a giornata

7/7 21.45 Milan-Juventus

8/7 21.45 Roma-Parma

9/7 19.30 SPAL-Udinese

32a giornata

11/7 21.45 Juventus-Atalanta

12/7 17.15 Genoa-SPAL

12/7 19.30 Fiorentina-Verona

33a giornata

15/7 19.30 Bologna-Napoli

15/7 21.45 Lecce-Fiorentina

16/7 21.45 SPAL-Inter

34a giornata

18/7 21.45 Milan-Bologna

19/7 17.15 Parma-Sampdoria

19/7 19.30 Fiorentina-Torino

35a giornata

22/7 19.30 Parma-Napoli

22/7 21.45 SPAL-Roma

23/7 21.45 Lazio-Cagliari