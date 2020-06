Total War Saga: Troy, gratis per 24 ore al lancio

Matteo Tontini,

La distribuzione di Total War Saga: Troy è stata per lungo tempo ponderata da Creative Assembly, ma lo sviluppatore potrebbe aver trovato infine il modo di trarre il meglio da una situazione potenzialmente divisiva: in pratica, quando il titolo uscirà il 13 agosto, lo farà esclusivamente su Epic Games Store per un anno, successivamente passerà su Steam (dal 13 agosto 2021).

L’aspetto più interessante è che il giorno in cui Total War Saga: Troy esordirà, il 13 agosto 2020 appunto, sarà gratuito per 24 ore: ciò significa che i giocatori PC avranno la possibilità di scaricarlo e conservarlo nella propria libreria a costo zero. A detta di Creative Assembly, si tratterebbe di una soluzione per presentare il franchise a nuovi giocatori: d’altro canto, la serie strategica potrebbe essere difficile da giocare nel caso in cui non si fosse avvezzi al genere, quindi regalare il titolo sarebbe la soluzione più semplice per attrarre nuovo pubblico.

Lo sviluppatore ha dichiarato:

Apprezziamo molto i nostri fan di lunga data, ma allo stesso tempo vogliamo raggiungere una nuova fetta di pubblico e vedere quante più persone possibili vivere il brivido di Total War. Questo implica portare la saga su nuove piattaforme in modo tale che possa raggiungere più giocatori.

Creative Assembly ha specificato di non avere intenzione di rendere esclusivi i suoi titoli futuri per Epic Games Store, ma ha sottolineato che non avrebbe potuto regalare Total War Saga: Troy senza l’aiuto di Epic. Ha infatti aggiunto:

Renderlo disponibile gratuitamente per tutti, durante le prime ventiquattr’ore, non sarebbe stato possibile senza questo accordo.

Il gioco, come lascia intuire il nome stesso, si svolge durante la guerra di Troia. Come nei precedenti capitoli della serie, il giocatore dovrà gestire la propria fazione su una mappa e quindi combattere battaglie in tempo reale con migliaia di guerrieri. In linea con l’ispirazione mitologica del gioco, eroi omerici come Achille, Aiace Telamonio e Ettore di Troia combatteranno al fianco dell’utente.