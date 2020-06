Apple EarPods in offerta su Amazon

Redazione Webnews,

Non solo AirPods e AirPods Pro. Apple continua a commercializzare gli auricolari col filo che rispondono al nome di Apple EarPods, quelle che fino ad iPhone 11 vengono incluse da Apple quando si acquista un nuovo iPhone.

Affidabili e a loro modo iconiche, le Apple EarPods sono in offerta su Amazon nelle due versioni attualmente in commercio, quelle con connettore Lightning per gli iPhone e iPad più recenti, e quelle col più classico jack cuffie da 3,5 mm per tutti i dispositivi compatibili, da iPhone 7 in giù per quel che riguarda Apple.

Gli auricolari EarPods di Apple hanno una protezione contro sudore e acqua e sono dotati dei pratici controlli rispondere alle chiamate o per concluderle, ma anche per riprodurre musica e video in un solo tocco.

Fino ad esaurimento scorte potete portarvi a casa gli auricolari EarPods di Apple con fino al 28% di sconto rispetto al prezzo a cui possono essere acquistati tramite l’App Store. Il prezzo proposto da Amazon include la spedizione veloce e gratuita.