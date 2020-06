Nintendo Switch torna finalmente disponibile su Amazon

Redazione Webnews,

Dopo settimane di attesa e di sold out pressoché ovunque, Nintendo Switch è tornata disponibile su Amazon anche in Italia nella sua elegante versione del 2019 con Joy-Con Blu e Rosso Neon e in quella più classica con i Joy-Con di colore grigio.

Entrambe le versioni di Nintendo Switch sono dotate di uno schermo da 6,2″ di tipo capacitivo multi-touch e ogni confezione include:

la console Nintendo Switch

i due controller Joy-Con

la base per Nintendo Switch

i laccetti per i Joy-Con

un cavetto HDMI

Adattatore AC/DC

Nintendo Switch coi Joy-Con di colore grigio è disponibile fin da subito con consegna veloce al prezzo di 349,90 euro, mentre la versione con Joy-Con Blu e Rosso Neon sarà disponibile dal 27 giugno 2020 al prezzo scontato di 327 euro se effettuato l’acquisto nelle prossime ore.

Nessun gioco è incluso nella confezione, ma su Amazon non avete che l’imbarazzo della scelta, a cominciare dall’imperdibile Ring Fit Adventure che per settimane è stato introvabile pressoché ovunque.