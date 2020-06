Amazon Fashion, al via gli sconti dedicati alla moda

Redazione Webnews,

L’attesissimo Prime Day di Amazon è slittato a causa dell’emergenza COVID, ma questo non significa che il colosso dell’e-commerce abbia deciso di rinunciare alla valanga di sconti a cui siamo ormai abituati in questo periodo dell’anno.

Visto il lungo periodo in cui siamo stati costretti in casa per l’emergenza sanitaria, tra le cose a cui abbiamo temporaneamente rinunciato ci sono stati gli acquisti legati all’abbigliamento, anche perché i negozi di generi non alimentari sono rimasti chiusi per settimane anche in Italia. Ecco quindi l’evento Amazon Fashion, la settimana di sconti dedicati alla moda.

Offerte e sconti ogni giorno da oggi e fino al prossimo 28 giugno sull’abbigliamento a 360 gradi. Non soli abiti, ma anche accessori, gioielli, gadget e molto altro.

Stavate aspettando i saldi per concederci un elegante braccialetto Swarovski? Ci pensa Amazon! Volete finalmente mandare in pensione la vecchia valigia? Avete l’imbarazzo della scelta. Siete alla ricerca di un nuovo orologio elegante? Avete una settimana di tempo per prenderlo in offerta.

Moltissimi dei prodotti in offerta per l’evento Amazon Fashion sono in pronta consegna con spedizione veloce inclusa nel prezzo per gli utenti di Amazon Prime. Se non trovate subito quello che state cercato, armatevi di pazienza: nuovi sconti arriveranno giorno dopo giorno, quindi vi suggeriamo di tenere d’occhio questa pagina e tenere pronta la carta di credito!