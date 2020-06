Apple, Mac con chip ARM: quando potrebbe uscire

Matteo Tontini,

Apple è pronta a svelare, durante il WWDC 2020 (previsto per questa sera alle 19:00), la sua attesa transizione Mac da processori Intel a ARM – o almeno così si vocifera da un po’. A tal proposito, l’analista Ming-chi Kuo ha previsto quando potrebbero uscire i primi Mac che useranno i nuovi chip progettati da Apple.

Prima di tutto, Kuo afferma che l’ultimo Mac poggiato su Intel sarà un iMac dal design nuovissimo, con cornici più sottili e un display da 24 pollici. Sembrerebbe che sia in programma per una distribuzione nel terzo trimestre 2020, ma una versione ARM dovrebbe seguirlo nel primo trimestre del prossimo anno.

Il primo Mac con processore ARM sarà probabilmente un MacBook Pro da 13 pollici in uscita nel quarto trimestre 2020 o nel primo trimestre 2021, afferma Kuo. Secondo quanto riferito, la produzione della versione Intel cesserà una volta introdotto il modello ARM. Kuo ritiene inoltre che un MacBook basato su ARM dal design completamente nuovo inizierà a essere prodotto a metà del 2021.

La transizione di Apple a una gamma di computer completamente basata su ARM dovrebbe richiedere da 12 a 18 mesi, sempre stando alla fonte. L’analista si aspetta che le nuove macchine ARM superino del 50-100% le controparti con processori Intel, anche se le prestazioni effettive dipenderanno da ciò a cui Apple deciderà di dare la priorità. Se un ipotetico processore Apple dovesse essere del 50% più efficiente di un determinato chip Intel, per esempio, tale margine potrebbe essere speso per prolungare la durata della batteria o la velocità per ottenere prestazioni più migliori all’interno dello stesso involucro.