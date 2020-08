3 tablet economici per la didattica a distanza

Redazione Webnews,

Tra meno di un mese riapriranno le scuole e sebbene dal governo italiano non fanno che arrivare rassicurazioni sul fatto che le lezioni si terranno in presenza, con distanziamento sociale e mascherine se necessario, gli esempi dei Paesi europei e non solo in cui le scuole hanno già riaperto ci dicono che le chiusure temporanee saranno inevitabili per contrastare i piccoli focolai di COVID-19.

La didattica a distanza, anche se ad intermittenza, accompagnerà gli studenti anche nei prossimi mesi e proprio per questo oggi vogliamo proporvi tre tablet economici dotati di tutto l’occorrente per seguire da casa le lezioni, navigare online e tenersi in contatto con amici, studenti ed insegnanti.

Samsung Galaxy Tab A 10.1″

Sistema operativo : Android

: Android Display : 10.1” con risoluzione di 1920×1200 pixel

: 10.1” con risoluzione di 1920×1200 pixel Dimensioni : 24,5 x 14,9 x 0,8 cm

: 24,5 x 14,9 x 0,8 cm Peso : 476 g

: 476 g Memoria : 2 GB

: 2 GB Archiviazione : 32 GB (espandibile con microSD fino a 512 GB

: 32 GB (espandibile con microSD fino a 512 GB Fotocamera anteriore : 5 MP

: 5 MP Fotocamera posteriore : 8 MP

: 8 MP Batteria : Fino a 13 ore di navigazione internet (Wi-Fi)

: Fino a 13 ore di navigazione internet (Wi-Fi) Audio: doppio speaker con l’audio tridimensionale di Dolby Atmos

HUAWEI T5 Mediapad 10.1″

Sistema operativo : EMUI 8.0 (Basato su Android 8.0)

: EMUI 8.0 (Basato su Android 8.0) Display : 1920 x 1200 pixel

: 1920 x 1200 pixel Dimensioni : 243 x 164 x 7,8 mm

: 243 x 164 x 7,8 mm Peso : 460 g

: 460 g Memoria : 3 GB

: 3 GB Archiviazione : 32 GB

: 32 GB Fotocamera anteriore : 2 MP, F2.4, Fixed focus

: 2 MP, F2.4, Fixed focus Fotocamera posteriore : 5 MP, F2.4, Auto Focus

: 5 MP, F2.4, Auto Focus Batteria : 5100 mAh

: 5100 mAh Connettività : Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz & 5 GHz

: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz & 5 GHz Audio: Due speaker stereo, effetto audio HUAWEI Histen

Lenovo Tab M10 Plus 10.3″

Sistema operativo : Android 9 Pie

: Android 9 Pie Display : IPS Full HD (1920 x 1200) da 26,16 cm (10,3″), TDDI, 220 PPI, 330 nit, multi-touch a 10 punti

: IPS Full HD (1920 x 1200) da 26,16 cm (10,3″), TDDI, 220 PPI, 330 nit, multi-touch a 10 punti Dimensioni : 24,42 x 15,33 x 0,815 cm

: 24,42 x 15,33 x 0,815 cm Peso : 460 g

: 460 g CPU : MediaTek Helio P22T Tab, octa-core, 4 A53 a 2,3 GHz, 4 A53 a 1,8 GHz

: MediaTek Helio P22T Tab, octa-core, 4 A53 a 2,3 GHz, 4 A53 a 1,8 GHz Memoria : fino a 4 GB

: fino a 4 GB Archiviazione : fino a 128 GB

: fino a 128 GB Fotocamera anteriore : 5 MP a fuoco fisso

: 5 MP a fuoco fisso Fotocamera posteriore : 8 MP con messa a fuoco automatica

: 8 MP con messa a fuoco automatica Batteria : 5000 mAh (fino a 4,6 ore di riproduzione video,

fino a 7 ore di navigazione sul Web)

: 5000 mAh (fino a 4,6 ore di riproduzione video, fino a 7 ore di navigazione sul Web) Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz e 5 GHz dual-band, Bluetooth 5.0, WiFi Direct

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz e 5 GHz dual-band, Bluetooth 5.0, WiFi Direct Porte : USB-C 2.0, slot per schede SD, jack combinato cuffie/microfono

: USB-C 2.0, slot per schede SD, jack combinato cuffie/microfono Sicurezza : Face Unlock

: Face Unlock Audio: 2 altoparlanti laterali con Dolby Atmos, doppio microfono con elaborazione dei segnali digitali dedicata